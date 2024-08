NRW-Tierheim findet Karton vor der Tür – was sie darin entdecken, wirft Fragen auf

In diesem NRW-Tierheim kann man es nicht fassen, als man den Karton öffnete, der sich vor dem Tierheim befand. Der Inhalt wirft einige Fragen auf, die sich das Tierheim Köln-Dellbrück jetzt stellt.

+++ Katze in Essen wochenlang verschwunden – dann passiert ein Wunder +++

Vor dem Tor des NRW-Tierheims befand sich ganz plötzlich ein Schuhkarton, der mit den Worten „Eichhörnchen“ beschriftet war. Und genau darum handelte es sich beim Inhalt der Kiste. Auf Facebook schreibt das Tierheim: „Wo ‚Eichhörnchen‘ draufsteht, ist auch ‚Eichhörnchen‘ drin.“

NRW-Tierheim: Eichhörnchen im Schuhkarton ausgesetzt

Das NRW-Tierheim hat das süße Eichhörnchen sofort aus dem Schuhkarton befreit und versorgt. Bedauerlicherweise war das Tier verletzt und ist „hinten gelähmt“, wie man auf Facebook berichtet.

Das NRW-Tierheim fand jedoch schnell eine neue Heimat für das Eichhörnchen und brachte das Tier zu der „Eichhörnchenhilfe Bergisch Gladbach“. Man erhofft sich, dass die Leiterin der Eichhörnchenhilfe, Frau Heimann, dem Tier helfen kann, wieder zu Kräften zu kommen und gesund zu werden.

+++ Tierheim Essen am Rand der Verzweiflung – Hündin hält es kaum noch aus +++

Jetzt stellt sich dem NRW-Tierheim jedoch die Frage, warum man das Eichhörnchen einfach ausgesetzt hat. Allem Anschein nach hat sich jemand um das Tier gekümmert. Warum hat man also nicht einfach bei dem Tierheim geklingelt und es abgegeben?

Gerüchte, dass Abgabe Geld kostet

In den Kommentaren des Facebook-Posts vermuten viele Nutzer, dass die Person wohl Angst hatte, von dem NRW-Tierheim abgelehnt oder kritisiert zu werden. Auch erklären die Nutzer in den Kommentaren, dass es ein Gerücht gibt, „dass man für die Abgabe eines Tieres zahlen muss.“ Aus Furcht vor unnötigen Kosten hat man das Eichhörnchen wahrscheinlich einfach vor dem Tierheim Köln-Dellbrück ausgesetzt.

Mehr Themen:

Auch wenn man über die Gründe nur grübeln kann, kann man dafür dankbar sein, dass das Eichhörnchen seinen Weg in das NRW-Tierheim gefunden hat. Dort konnte es versorgt und an die Experten von der Eichhörnchenhilfe übergeben werden. Wie das Tierheim Köln-Dellbrück auf Facebook schreibt: „Hauptsache, dem Tierchen geht es bald wieder gut.“ Auch in den Kommentaren wünschen viele Nutzer: „Gute Besserung an das arme Tier.“