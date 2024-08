Baby-Katze landet in NRW-Tierheim – Pfleger fassungslos: „Schrecklich“

Immer wieder berichten wir über arme, kleine Tierseelen, die ein schweres Leben haben. Hier liest du nur eine der zahlreichen, traurigen Geschichten. Mit Glück landen die Vierbeiner am Ende ihrer Tortur in einem der vielen Tierheime in NRW, wo man sich nun liebevoll um sie kümmern kann. Und mit noch mehr Glück finden sie vielleicht bald ein neues, schönes Zuhause, in denen es den Tieren endlich gut geht.

Doch wenn das Leben schon schrecklich startet, findet man häufig kaum noch Hoffnung. Genauso sollte es auch einer kleinen Baby-Katze ergehen, die schon früh etwas Schlimmes erlebt haben muss und schließlich in einem NRW-Tierheim landet. Die Pfleger sind fassungslos und fragen sich, was diesem kleinen Winzling nur passiert sein muss. Und das ist noch nicht alles.

Baby-Katze kommt ins Tierheim in NRW: „Schrecklicher Start“

Tierfreunde kennen das traurige Gefühl im Herzen, wenn sie mal wieder von dem schlimmen Schicksal eines Vierbeiners hören. Man wundert sich auch, wie die Mitarbeiter in den Tierheimen in NRW mit diesen vielen schlimmen Geschichten zurecht kommen. Das Tierheim Köln-Dellbrück berichtete jüngst wieder auf seiner Facebook-Seite von einem schlimmen Fall. Diesmal geht es um eine kleine Baby-Katze. Und man fragt sich nur: Warum? Denn diese kleine Wesen hatte einen schlimmen Start in sein noch junges Leben.

Das Tierheim aus NRW schreibt dazu: „Was für ein schrecklicher Start ins Leben! Jetzt schaut Euch mal diesen Winzling an! Gerade mal 82 Gramm wog das Katzenbaby, als es bei uns ankam. Es wurde mit einer Bissverletzung auf dem Rücken in Kalk gefunden, in einer Tierklinik notversorgt und dann zu uns gebracht.“ Wie traurig! Und die Fragen dazu häufen sich: „Was mag hier nur passiert sein und wo sind die Mama & die Geschwister?“ Bisher fehlen leider die passenden Antworten.

Tierfreunde fühlen mit

Jetzt ist die niedliche Baby-Katze zwar in Sicherheit. Sie wurde nach der Rettung in eine Pflegestelle gebracht. Und alle hoffen, dass sie sich dort schnell erholt. Aber die Follower des Tierheims in Köln-Dellbrück sind immer noch schockiert und traurig. Der Facebook-Beitrag wurde mit tausenden Herzen und traurigen Smileys bedacht.

Auch die Kommentare sprechen Bände. Hier heißt es unter anderem: „Gott wie furchtbar. Armes kleines unschuldiges Wesen“ oder auch „Viel Glück kleiner Plüschball! Werde schnell wieder gesund!“ Das hoffen wir auch und drücken dem kleinen Kätzchen alle Daumen!