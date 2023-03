Tierheim in NRW platzt der Kragen – SIE sind der Grund

„Adopt don’t shop!“ – das ist der Leitsatz eines jeden Tierheims in NRW. Denn statt Hunde oder Katzen bei Wiederverkäufern und möglicherweise dubiosen Anbietern im Internet zu kaufen, kann man doch auch den Tieren ein Zuhause bieten, die bereits lange darauf warten.

In jedem Tierheim in NRW sitzen Dutzende Vierbeiner und Co., die sich nichts sehnlicher wünschen, als endlich eine neue Heimat zu finden. Doch mittlerweile kommen immer mehr hier an, anstatt zu gehen. Und die meisten stammen von einer speziellen Plattform im Internet.

Tierheim in NRW warnt – „Lebende Fehlkäufe“

„Bei eBay Kleinanzeigen kann man so ziemlich alles kaufen, was das Herz begehrt. Zu unserem allergrößten Leidwesen auch Tiere aller Art“, bedauert das Tierheim Bergheim. „Gezüchtet, importiert oder einfach nicht mehr gewollt. Mittlerweile wurde fast jedes zweite Tier, das bei uns abgegeben wird, einst bei eBay erworben.“ Denn zurückgeben an den Anbieter is nicht.

Somit wird das Tierheim zum „Auffangbecken für lebende Fehlkäufe.“ Das gibt zu denken. „Wie lange wir das noch tragen können, wissen wir gerade selbst nicht.“ Zuletzt haben auch wieder zwei Katzen „Ayla“ und „Amika“ über das Portal ihren Weg ins Tierheim Bergheim gefunden. Der war allerdings eher ungewöhnlich.

Katzen bei Ebay Kleinanzeigen verschenkt

Eine Nutzerin des Portals hatte die Anzeige der beiden zu verschenkenden Katzen gesehen und sofort reagiert. Sie schaltete das Tierheim ein und brachte die Schützlinge dorthin. „Es sind ganz bezaubernde Miezen, für die wir in Nullkommanix ein super Zuhause finden werden“, freut sich Bergheim über die Rettung.

„Andere dagegen, die wegen Unsauberkeit, Krankheit oder Aggression nicht mehr gewollt wurden, sitzen bei uns Monat um Monat und verstehen die Welt nicht mehr. Unsere simple Botschaft für heute: ADOPT DON’T SHOP!“

Lieber Tierheim in NRW als Ebay Kleinanzeigen

Im Falle von „Ayla“ und „Amika“ ist ja noch einmal alles gut gegangen. Doch oft passiert das eben nicht. Denn hinter vielen Anzeigen auf Ebay Kleinanzeigen lauern Gefahren und Ungewissheit. Ist das Tier, welches hier angeboten wird, überhaupt kastriert, geimpft, registriert oder gechipt? Hat es Vorerkrankungen oder zeigt schwieriges Verhalten? Was hat es bisher durchmachen müssen? Viele Anbieter wollen nur Geld – manchmal sogar im Voraus – und sind nach dem Verkauf für keine Nachfragen mehr zu haben.

Für viele wiegt allerdings der Reiz der Einfachheit größer. Sie müssen kaum Angaben zu sich oder ihrem Zuhause machen, ob sie überhaupt Zeit oder Platz für ein Tier haben oder im Umgang mit Vierbeinern erfahren sind. „Es ist einfach eine Schande, wie viele Menschen sich generell für ein Tier entscheiden und Monate .. Wochen oder auch Jahre später feststellen ‚Nö, möchte ich nicht mehr‘“, argumentiert auch eine Nutzerin auf Instagram. Tiere seien schließlich „Lebewesen und kein Spielzeug“. Viele fordern eine Verschärfung des Tierschutzgesetzes und ein generelles Verkaufsverbot auf Ebay Kleinanzeigen.

So mancher Nutzer ist allerdings sehr froh darüber, die eigenen Tiere in dem Portal gefunden zu haben. So zum Beispiel diese Halterin, die beide ihre Kater über Ebay Kleinanzeigen gekauft hat. „Wer weiß, wo er gelandet wäre, wenn wir ihn dort nicht gefunden hätten. Ich würde immer wieder einem unerwünschten Kater/Katze aus Kleinanzeigen ein Zuhause geben.“ Doch auch ihr gibt der Trend zu denken. „Aber ich bin auch erschrocken, wie viele Tiere dort inzwischen angeboten werden.“