Urlaub in EU-Nachbarland: Deutsche machen diesen Fehler – und sind gleich unten durch

Dänemark begeistert mit beeindruckender Natur, modernen Städten und über 7.400 Kilometern Küste – ein echtes Paradies für Urlaub-Fans.

Doch wer seinen Aufenthalt im Nachbarland unbeschwert genießen möchte, sollte einige kulturelle Unterschiede und Regeln kennen.

Urlaub in Dänemark: Diese No-Gos solltest du beachten

Weil Dänemark und Deutschland eng miteinander verbunden sind, gehen viele Deutsche davon aus, dass sie auch in Dänemark ohne weiteres mit Deutsch durchkommen. Doch das ist alles andere als selbstverständlich. Die meisten Dänen sprechen aber sehr gutes Englisch.

Also: Lieber höflich auf Englisch ansprechen und fragen, welche Sprache bequem ist. Übrigens: Duzen ist in Dänemark Standard. Und wer mit einem freundlichen „Tak“ (Danke oder auch „bitte“ beim Bestellen) glänzt, sammelt sofort Pluspunkte.

+++ Urlaub in Italien, Türkei und Co.: Länder vor dem Kollaps – Experte schlägt Alarm +++

Neben der Sprache spielt auch das Verhalten im Alltag eine große Rolle. So legen Dänen großen Wert auf Pünktlichkeit und Verlässlichkeit. Wer einen Termin im Urlaub vereinbart oder eine Verabredung zusagt, sollte sich unbedingt daran halten – Unpünktlichkeit wird ebenso wie bei uns als unhöflich empfunden.

Und wer mit dem Hund reist, sollte sich im Vorfeld gut informieren. In dänischen Restaurants sind die Tiere in der Regel nicht erlaubt – auch nicht immer im Außenbereich. Wichtig ist außerdem die Leinenpflicht. Sie gilt an vielen Stränden, was gerade im Sommer oft übersehen wird.

Achtung im Straßenverkehr: Es gibt eine Höchstgeschwindigkeit

Apropos Höflichkeit: Dänen lieben saubere Böden – und du punktest sofort, wenn du dir draußen vor der Tür die Schuhe ausziehst. Das ist kein übertriebenes Hygiene-Ritual, sondern zeigt einfach Respekt gegenüber dem Zuhause deiner Gastgeber. Das Abendessen hat obendrein oft einen rituellen Charakter und kann sich über mehrere Stunden ziehen. Es ist üblich, nach dem Essen noch mindestens eine Stunde zu bleiben.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Und auch im Straßenverkehr gibt es einiges zu beachten: Auf dänischen Autobahnen liegt die Höchstgeschwindigkeit meist bei 110 km/h, nur auf wenigen Abschnitten sind 130 km/h erlaubt. Wer diese Vorgaben ignoriert, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Mehr News:

Und noch ein kleiner Hinweis für alle, die Dänemark im Winter besuchen: Es ist völlig normal, dass Babys in Kinderwagen draußen schlafen – selbst bei eisigen Temperaturen. Das mag auf den ersten Blick befremdlich wirken, ist in Dänemark jedoch weit verbreitet und gilt als gesundheitsfördernd.