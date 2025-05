Urlaub in Italien und Spanien war gestern – zwei Geheimtipps sind 2025 im Kommen

Der Sommer steht kurz bevor und viele haben schon von langer Hand ihren Urlaub geplant. Ob mit dem Flieger in ein fernes Land, dem Camper an die See oder einfach in den heimischen Gefilden eine gute Zeit verbringen – beinahe jeder sucht im Sommer das Weite.

Vor allem warme Länder wie Italien, Spanien oder die Türkei sind da ziemlich beliebte Destinationen. Doch welche Urlaubsziele liegen in diesem Jahr noch im Trend? Diese Redaktion hat mal einem Tourismus-Experten nachgehakt – DIESE Länder werden dieses Jahr gehypt!

Urlaub 2025 in diesen Ländern?

Im Interview mit dieser Redaktion spricht Prof. Dr. Jürgen Schmude, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft, über seine Prognose: Welche Länder sind in diesem Jahr besonders beliebt? „Also Italien, vor Spanien, vor der Türkei – diese Reihenfolge wird bleiben, was die deutsche Bevölkerung angeht. Global ist Frankreich der Reiseweltmeister, Frankreich erhält die meisten internationalen Touristen weltweit vor den USA“, erzählt er. Doch nicht nur diese Länder werden wieder viel bereist.

Der wissenschaftliche Leiter des Bayerischen Zentrum für Tourismus ist sich zudem sicher, dass zwei andere Länder auch boomen werden – und die stehen bei den meisten sicher nicht auf der Liste. „Wir haben auch ab und zu Länder, die mal ‚in‘ sind – da spielt auch Social Media eine Rolle. Und das könnte dieses Jahr Albanien sein“, prognostiziert Schmude.

„Montenegro ist auch so ein Geheimtipp, auch das könnte ein Land sein, das in den nächsten Jahren sehr stark von Wachstum geprägt ist“, verrät der Reise-Experte. Mit Montenegro und Albanien haben Urlauber also jetzt noch die Chance, ein Land zu erkunden, dass nicht so überlaufen ist. Vor allem Letzteres tut sehr viel für den Tourismus: Albanien war in diesem Jahr das Gastland der Internationalen Tourismus-Börse Berlin.