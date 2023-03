NRW: Hunde erleiden schreckliches Schicksal – Tierheim mit bewegendem Aufruf

Wer die Namen Marge und Bart hört, denkt vielleicht zuerst an die etwas schrullige Mutter mit der blauen Turmfrisur aus der Serie „Die Simpons“ und ihren flippigen Sohn mit Skateboard und Flausen im Kopf. Doch weit gefehlt! In unserem Fall sind Marge und Bart zwar ebenfalls Mutter und Sohn, aber zwei Hunde mit einem bewegenden Schicksal und einer großen Sehnsucht.

Auf die dramatische Situation der beiden Langhaardackel macht der Tierschutzverein Pro Canalba aus Kirchlengern bei Herford aufmerksam. In einem Post auf Facebook heißt es: „Marge und Bart haben alles verloren! Aber nicht ihren Optimismus!“ Ihre Besitzerin erkrankte leider schwer und gab die Tiere nur unter der Voraussetzung an den Verein ab, dass sie auf gar keinen Fall getrennt werden. Marge ist bereits elf Jahre alt, ihr Sohn Bart neun Jahre. Aber für ein liebevolles Zuhause sind auch Vierbeiner nie zu alt.

NRW: Dackel-Dickköpfe halten auch in schweren Zeiten zusammen

Die beiden sind typische Dackel-Dickköpfe, die auch in schweren Zeiten – so wie jetzt – zusammenhalten. Sie werden als zufrieden und unkompliziert beschrieben, trotz einiger Handicaps. Seniorin Marge hat ein Altersherz, ist aber fit und kann fröhlich durch die Wiese springen. Bart hat am rechten Auge einen grauen Star, für ihn ist das aber kein Problem.

Zusammen sind sie ein perfektes Mutter-Sohn-Team und bereit für ein Verwöhn-Zuhause. Die beiden rotbraunen Wuscheltiere mit ihren langen Schlappohren und ihrem freundlichen Blick werden ihren neuen Menschen bestimmt viel Freude bereiten – wenn sich denn jemand findet, der den Beiden eine Chance gibt.

NRW: Dackel-Drama – „Man darf die beiden süßen Schätze nicht trennen“

In den Facebook-Kommentaren überschlagen sich die Nutzer mit emotionalen Kommentaren. Da schreibt zum Beispiel eine Frau: „Wie traurig, dass die beiden hübschen Schätze ihr geliebtes Zuhause verloren haben. Ich hoffe sehr, sie finden bald gemeinsam ein schönes, liebevolles Zuhause. Man darf die beiden süßen Schätze nicht trennen.“ Eine andere Nutzerin betont, dass das Alter der beiden Hunde kein Hinderungsgrund sein sollte – im Gegenteil: „Ich hoffe, dass die beiden älteren Fellnasen zusammen ein schönes Altersplätzchen bekommen. Ältere Tiere sind einfach bezaubernd und geben einem so viel Liebe zurück.“

Und wiederum eine andere Nutzerin denkt auch an die frühere Besitzerin von Marge und Bart: „Viel Glück für ein liebevolles, gemeinsames Zuhause für immer bei ruhigen, verständigen Menschen mit viel Zeit und Liebe… ganz schnell… damit Frauchen beruhigt ist und loslassen kann und über Bilder vielleicht am neuen Leben ihrer Hunde teilhaben kann. Ich drücke die Daumen ganz fest!“