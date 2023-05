Tierheime in NRW nach Tragödie am Boden zerstört – „Wir alle stehen unter Schock“

„Und plötzlich steht die Welt still… und nichts wird mehr so sein, wie es einmal war“, das schreiben jetzt Tierschützer bei Facebook. Die Tierheime in NRW machen auf eine grausame Tragödie aufmerksam. Ein Brand in den Wohnräumen der Hundepension „Pfotenranch Rureifel“ hat fünf Vierbeiner das Leben gekostet.

Für Tierfreunde im ganzen Land ein großer Schock! Nicht nur die Halter der fünf Hunde hat dieses Unglück schwer getroffen. Auch die Besitzerin der Tierpension stand plötzlich von einem Tag auf den anderen „vor dem Nichts“.

„Absolut nicht nachvollziehbar“

Schon am Mittwoch (24. Mai) soll das große Unglück in NRW passiert sein. Ein Schwelbrand in der Hundepension Pfotenranch Rureifel hatte sich plötzlich ausgebreitet und dafür gesorgt, dass „der gesamte Wohnraum“ unbewohnbar und der „komplette Hausrat“ zerstört wurde.

„Als wir über den Brand informiert wurden, machten wir uns aus sämtlichen Richtungen auf den Weg zur Pfotenranch. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt bereits, dass nicht alle Hunde überlebt haben“, schreibt ein Tierschützer jetzt auf Facebook. „5 Hunde haben den Brand nicht überlebt!!! 5 Familienmitglieder sind plötzlich einfach nicht mehr da!!! Wir stehen unter Schock.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Die Tierheime in NRW machen auf ein grausame Tragödie aus der Rureifel aufmerksam.

Der Schock bei Tierfreunden sitzt tief. „So unfair, ungerecht und absolut nicht nachvollziehbar“, heißt es unter anderem im Facebook-Beitrag. Doch ungeschehen kann die grausame Tragödie niemand machen. Deswegen melden sich die Tierschützer jetzt mit einer wichtigen Bitte.

Tierliebhaber schwer erschüttert

„Das Leid, das Nicole gerade empfindet können wir nicht lindern. Nur die Zeit kann es eventuell etwas erträglicher machen. Vergessen wird man dieses Schicksal aber niemals“, heißt es weiter auf Facebook.

Weitere News:

Unter dem Beitrag, den das Tierheim Aachen unter anderem teilte, melden sich zahlreiche Tierfreunde zu Wort, die von dem grausamen Tod der fünf Vierbeiner schwer getroffen sind. „Einfach nur unfassbar schrecklich“, „Wie traurig“ oder „Mein Gott, die armen Tiere. Und der Schock und Trauer für Nicole… mein Beileid“ – so nehmen die Follower Anteil an der Tragödie.