Hund in NRW unwürdig gehalten! Im neuen Zuhause kommt es zur tödlichen Wende – „Großes Pech“

Bitteres Schicksal um einen Hund aus NRW. Eigentlich hatte sich alles zum Guten gewendet, nachdem Staffordshire-Hündin Charlotte ein bedauernswertes Leben geführt hatte. Bis sie endlich vom Veterinäramt befreit wurde, hatte sie ihr erster Besitzer nur auf dem Balkon gehalten.

Dann kam der sichergestellte Hund in ein Tierheim in NRW. Von da an ging es bergauf. Doch jetzt erlebte Charlotte den nächsten schweren Schicksalsschlag.

Hund in NRW zurück im Tierheim

Das Tierheim Köln-Dellbrück hatte mit dem Fall eigentlich schon abgeschlossen. Denn Charlotte hatte nach der unwürdigen Erfahrung beim Erstbesitzer ein wunderschönes Zuhause gefunden. „Aber jetzt verstarb ganz plötzlich ihre Besitzerin“, teilten die Mitarbeiter am Wochenende mit. Kurz nachdem die Staffordshire-Hündin vermittelt wurde, stand sie danach schon wieder auf der Matte.

Tierfreunde, die über Charlottes Schicksal erfahren haben, sind erschüttert. „Manche Tiere haben so großes Pech. Traurig“, schreibt einer. „Ach, du arme Maus. Du verstehst die Welt sicher nicht mehr“, versetzt sich ein Hunde-Fan in die Lage der Vierbeinerin. „So ein trauriges Schicksal für die Maus. Ich drücke ihr die Daumen, dass sie endlich wieder glücklich werden kann“, hofft ein anderer.

Tierheim hofft auf Vermittlung

Dem schließen sich die Tierpfleger aus dem NRW-Tierheim an. Sie hoffen, dass die Hündin erneut so viel Glück bei der Vermittlung haben wird. Und das ist bei der in der Zwischenzeit etwas fülliger gewordene Hündin durchaus mit Hindernissen verbunden. Denn bedingt durch ihre Rasse muss der neue Besitzer bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Denn als Staffordshire Bullterrier gehört sie nach dem Landeshundegesetz NRW zu den gefährlichen Hunden.

Wer Interesse an Charlotte hat, muss demnach unter anderem folgende Voraussetzungen erfüllen:

Volljährigkeit

Sachkundenachweis erbringen

ausbruchsichere Unterbringungsmöglichkeit sicherstellen

Haftpflichtversicherung abschließen

Du hast Interesse? Dann melde dich am besten gleich per Mail an: info@tierheim-koeln-dellbrueck.de.