Hund in NRW: Vierbeiner komplett verwahrlost – „Rettung in letzter Sekunde“

Tragische Geschichte rund um zwei Vierbeiner in NRW. Diese wurden in einem sehr schlimmen Zustand in einem Tierheim abgegeben.

Das Tierheim zeigte sich entsetzt darüber, wie schlecht es den zwei Hunden in NRW ging. Deswegen hat es noch eine dringende Bitte an seine Follower.

Hunde in NRW in schlimmen Zustand in Tierheim abgegeben

Einfach nur schlimm, was manchen Tieren von ihren Besitzern angetan wird. Manchmal passiert das aus Ungewissen oder Unvermögen, manchmal aber auch mit voller Absicht. Nun berichtet das Tierheim Köln-Dellbrück in einem Facebook-Post von einem sehr schlimmen Fall.

„Das war wohl Rettung in letzter Sekunde für die kleine Krümel und ihre Freundin, die Leonberger-Hündin Kira. Die beiden wurden heute zu uns gebracht, weil ihre Besitzerin, eine sehr alte Dame, plötzlich ins Krankenhaus kam“, heißt es in dem Beitrag.

Hunde in NRW glücklicherweise abgegeben

„Die Wohnung, in der sie lebten, war absolut verwahrlost, der Zustand der Tiere ist katastrophal. Krümel soll 15 Jahre alt sein, ihre große Freundin zehn Jahre. Beide umgab ein unglaublicher Gestank, sie werden vermutlich gar nicht mehr ausgeführt worden sein“, berichtet das Tierheim in dem Beitrag. Die beiden Vierbeiner sollen nun noch genau untersucht werden.

Dann richtet das Tierheim noch eine dringende Bitte an seine Follower: „Seid immer aufmerksam und achtet auf eure älteren Nachbarn. Lieber einmal zu oft anklopfen als gar nicht. Tiere können sich nicht selbst helfen. Und alte Menschen manchmal auch nicht.“

Unter dem Beitrag sammelten sich schnell viele Kommentare, in den Nutzer ihr Mitleid mit den Vierbeinern, aber auch mit der älteren Dame äußerten. „Mir tut die alte Dame auch leid. Hatte niemanden, an den sie sich wenden konnte. Und keiner hat drauf geachtet. Es müsste so Quartierssheriffs geben, die regelmäßige Gänge zu alten Menschen machen. Doch für Soziales fehlt Geld. Alles Gute für alle Drei“, schreibt eine Frau.

Eine andere schreibt: „Es tut mir sehr leid um die ältere Frau und ihren Hunden, da hat man Angst vorm Alt werden. Die Frau hat bestimmt ihre Hunde geliebt und vielleicht konnte sie die Hunde nicht mehr richtig pflegen. Und ich finde es sehr schlimm das alle, die die Frau und die Hunde kannten, weggesehen haben.“ Bleibt zu hoffen, dass die beiden Vierbeiner nochmal ein tolles und liebevolles Zuhause finden.