Hund in NRW kommt ins Tierheim – dann beginnt der Albtraum

Für viele Tiere bedeutet der Umzug ins Tierheim auch eine neue Chance. Nicht wenige Lebewesen wurden von ihren Besitzern vernachlässigt, ausgesetzt oder freiwillig abgegeben – sie bekamen also nicht die Liebe, die sie verdienen. Im Tierheim gibt es Mitarbeiter, die genau diese Lücke füllen – bestenfalls, bis das Tier ein neues, liebevolles Zuhause abseits der Einrichtung findet.

Für einen Hund in NRW ging es allerdings durch den Umzug in das Tierheim Düsseldorf eher bergab. Nicht nur der Vierbeiner, sondern auch die Angestellten im Tierheim leiden unter der Situation.

Hund in NRW zeigt sich „aggressiv“

Oft werben Tierheime in NRW über soziale Netzwerke für ihre Schützlinge. So auch das Tierheim Düsseldorf, das am Montag (22. Juli) den Hütehundmischling Mowgli auf Facebook vorstellte.

Der Vierbeiner ist im Januar 2022 in die Einrichtung gekommen, weil sich seine Halterin aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um ihn kümmern konnte. Das Leben im Tierheim ist für den Hund allerdings auch nicht leicht, wie es in dem Beitrag heißt: „Leider kommt Mowgli gar nicht gut mit dem Tierheimalltag zurecht und zeigt sich im Zwinger eher aggressiv.“ Das dürfte auch für die Mitarbeiter eine große Belastungsprobe sein, weshalb dringend ein Zuhause für Mowgli gesucht wird!

Hund in NRW sucht neues Zuhause

Zwar steht der Hund fremden Menschen „erstmal sehr skeptisch gegenüber und es braucht sehr lange, bevor er jemand sein Vertrauen schenkt“ – aber wenn er dann jemandem vertraut, ist er „sehr anhänglich und verschmust.“ Zudem ist er stubenrein, kann stundenlang alleine bleiben und fährt auch problemlos im Auto mit.

Dennoch ist Mowgli kein einfacher Hund, wie die Tierheim-Mitarbeiter auf Facebook betonen. „Wir haben allerdings bei uns im Training festgestellt, dass Mowgli bei einer entsprechend klaren Führung durchaus händelbar und gut zu korrigieren ist.“ Der oder die neuen Besitzer sollten deshalb bereit sein, Zeit zu investieren und mit Mowgli an seinen Problemen zu arbeiten.

Der Hund kann in jedem Fall auch viel Freude bereiten – laut den Mitarbeitern im Tierheim Düsseldorf eignet er sich aufgrund seiner Energie für Hundesportarten. Und: „Wenn die passenden Rahmenbedingungen gegeben sind und seine neuen Menschen ihn rassetypisch, körperlich und auch vom Kopf her ausreichend beschäftigen, wird aus dem hübschen Mowgli sicher wieder ein glücklicher, ausgeglichener Hund.“