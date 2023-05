Hund in NRW: Nach Rettung aus Tötungsstation sind Tierfreunde erschüttert – „Mit einem Jahr schon ausgedient“

Dieser Hund wäre fast gestorben! Galgo-Hündin Sola hat eine schwierige Zeit hinter sich. Sie landete in einer Tötungsstation in Spanien. Mittlerweile lebt Sola in NRW und wartet hier auf ein neues liebevolles Zuhause.

Wer will Sola adoptieren? Auf dem offiziellen Facebook-Account der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ wurde der Hund aus NRW jetzt vorgestellt. „Sola kann jedes Hunderudel bereichern: So souverän und unkompliziert ist die Galgohündin! Und trotzdem hat sie ein spanischer Jäger in einer Tötungsstation abgegeben. Sola war gerade mal ein Jahr alt und hatte schon ausgedient“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Hund in NRW möchte mit Artgenossen zusammenleben

„Es ist in Spanien üblich, dass Galgos getötet oder abgegeben werden, wenn sie in den Augen der Jäger nicht mehr jagdtauglich sind. Wie souverän und unglaublich sozial sie ist, zeigt sie auf ihrer deutschen Pflegestelle. Für Sola soll es der Anfang eines tollen Lebens werden!“

Inzwischen ist Sola anderthalb Jahre alt. Sie sei sanft, souverän und zutraulich. Sola liebt Ausflüge in die Natur und mag auch Stadtbummel. Als Galgo Espanol hat sie einen ausgeprägten Jagdbetrieb. Am liebsten würde sie mit einem Artgenossen zusammenleben, mit dem sie durch den Garten toben kann.

Hund in NRW: Tierfreunde sind fassungslos

Bei den Tierfreunden löst das Schicksal der Hündin echte Bestürzung aus: „So ein hübsches Tier und mit einem Jahr schon ausgedient. Da fehlen einem die Worte. Ich wünsche Sola von Herzen ein gutes Zuhause“, schreibt beispielsweise eine Frau in den Kommentaren. Da bleibt wirklich nur zu hoffen, dass Sola schnell einen neuen liebevollen Besitzer findet.