Tierheim in NRW: Tragödie direkt neben der Polizeiwache – „Niemand sah ihr Leid“

Schrecklicher Fund in Krefeld! Direkt neben einer Polizeiwache wurde eine tote Katze entdeckt. Wer sie vermisst, soll sich beim Tierheim Krefeld melden.

Was dieser Katze wohl widerfahren ist? Dass versucht der Tierrettungsdienst Schütz aktuell herauszufinden. In den sozialen Netzwerken posteten die Tierschützer das Bild einer toten Katze – und hoffen darauf, dass sich der Besitzer beim Tierheim in Krefeld meldet.

Tierheim in NRW: Wer vermisst eine weiße Katze?

„Krefeld. Katze verstorben, neben der Pforte der Polizei Hansastraße. Kein Chip. Wer sie vermisst, bitte im Tierheim Krefeld melden“, heißt es in einem Beitrag, welchen der Tierrettungsdienst auf seiner Facebook-Seite postete.

Dazu veröffentlichten sie ein Bild des verstorbenen Vierbeiners. Die weiße Katze liegt tot in einem Gebüsch. Auf dem ersten Blick sieht es so aus, als würde sie sich nur kurz ausruhen. Doch dem ist leider nicht so.

Tierheim in NRW: Facebook-Community in großer Trauer

Für Tierfreunde ist der Anblick nur ganz schwer zu ertragen. „Oh nein, furchtbar. So nah am Menschen und niemand sah ihr Leid. Das ist auch keine Ecke für Freigang. Sag ich immer, immer wieder. Es versterben täglich so unglaublich viele Tiere, die in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen rausgelassen werden. Das scheint den Besitzern egal zu sein, welcher Gefahr sie ihre Tiere damit aussetzen“, schreibt beispielsweise eine Frau in den Kommentaren unter dem Beitrag.

„Ich wünsche dir eine gute Reise über den Regenbogen. Ruhe in Frieden“ und „So eine schöne Katze. Ein Engel in weiß. Ruhe sanft und in Frieden“, heißt es weiterhin in der Kommentarspalte. Dem kann man sich eigentlich nur anschließen.

