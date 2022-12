Tafel in NRW: Herzlos-Aktion kurz vor Weihnachten! Spielzeug für bedürftige Kinder gestohlen

Unfassbarer Vorfall! Eine Tafel in NRW wurde am Mittwochmorgen (22. Dezember) ausgeraubt. Unbekannte haben sich gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft. Dort durchstöberten sie die Kartons nach Wertsachen.

Sie stahlen in der Dinslakener Tafel e.V. Spielzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Zahlreiche bedürftige Kinder wurden somit um ihr Weihnachtsgeschenk bestohlen.

Tafel in NRW wird erneut ausgeraubt

Gegen 9 Uhr rief die Vorsitzende der Dinslakener Tafel die Polizei um Hilfe. Unbekannte Täter brachen an der Hünxer Straße in die freistehende Halle ein, die gleichzeitig als Verkaufsraum und Lagerhalle dient. Die Verbrecher schlugen ein Fenster ein, um in das Innere zu kommen.

Jede Woche kommen Hilfsbedürftige, um sich mit Lebensmittelspenden einzudecken. An Weihnachten spenden viele Menschen gerne auch kleine Wertgegenstände, um Menschen in finanziellen Nöten eine Freude zum Fest der Liebe zu machen. Umso herzloser erscheint diese Tat.

Doch es ist nicht das erste Mal. Nach Angaben der Polizei schlugen Unbekannte ein Fenster ein. Die Täter bedienten sich an den Lebensmitteln. Den Vorfall hatte die Vorsitzende der Polizei ebenfalls gemeldet. Bislang sind die Töter noch auf der Flucht. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten nun Zeugen um Hinweise. Wer etwas gesehen hat, soll sich an die Polizei Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/622-0 melden.