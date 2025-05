Sparkassen-Betrug in NRW – Kunde tappt in fiese Falle

Die Sparkasse hat eine extra Warnseite auf ihrer Homepage eingerichtet, um ihre Kunden regelmäßig vor bekannten Betrugsmaschen zu warnen. Die gängigsten Fälle passieren per Mail. Betrüger verschicken Nachrichten mit der Aufforderung einem Link zu folgen, der ihre Daten abgreifen will.

Doch was nun einem Mann aus NRW passiert ist, ist noch weitaus perfider. Als der Senior den Betrug bemerkte, war es leider schon zu spät. Nun wurde die Polizei eingeschaltet.

Sparkassen-Kunde wird Opfer von Betrügern

Im Stadtteil Hochlar in Recklinghausen (NRW) erhielt ein Senior gegen 14.40 Uhr plötzlich einen Anruf. Am anderen Ende des Hörers war eine Stimme, die sich als Sparkassenmitarbeiter ausgab. Auf dem Konto des Mannes seien auffällige Aktivitäten bemerkt worden, die auf einen Haker hindeuten würden. Jemand habe versucht, unrechtmäßig Geld von seinem Konto abzuheben.

Zur Überprüfung bräuchte man nun verschiedene Daten – auch seine PIN. An dieser Stelle hätten bei dem Senior spätestens die Alarmglocken läuten sollen, denn seriöse Sparkassenvertreter würden niemals nach der PIN ihrer Kunden fragen. Stattdessen vertraute er dem „falschen Sparkassenmitarbeiter“, der ihn aufforderte, seine Tür zu öffnen.

Polizei sucht nach Zeugen

Dort würde ein Kollege warten, um seine Karte entgegenzunehmen und zu überprüfen. Der ältere Herr händigte seine Bankkarte dem unbekannten Mann an der Tür aus und ging auf Anweisung der Betrüger zurück zum Telefon. Als er den Betrug bemerkte, war der angebliche Sparkassenmitarbeiter jedoch verschwunden. Kurz darauf folgte die bittere Gewissheit: von seinem Konto wurde unrechtmäßig Geld abgehoben.

Der Fall liegt jetzt bei der Polizei, die nach den Tätern sucht. Der Abholer der Bankkarte soll etwa 25 Jahre alt und 165 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte dunkle, nach hinten gegelte Haare, ein gepflegtes Erscheinungsbild und dunkle Kleidung an. Wer am Freitag an der Straße „Unterm Berge“ in Recklinghausen etwas Verdächtiges beobachtet hat und/oder Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.: 0800 2361 111 bei der Polizei zu melden.