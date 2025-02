Streik am Flughafen Düsseldorf & Köln/Bonn: Noch mehr Ausfälle! Reisende wütend – „Urlaub versauen“

Schon seit Sonntagabend laufen die Flughafenstreiks in NRW. In Düsseldorf ging es am Montag (24. Februar) in den frühen Morgenstunden los. Hier sollen in etwa 100 Flüge ausfallen, in Köln war zunächst von 75 die Rede. Nun kommt es jedoch schlimmer.

Der Flughafen Köln/Bonn hat am Morgen ein Update gegeben und weitere Flugannullierungen angekündigt. Die Reisenden sind fuchsteufelswild.

Streik an Flughäfen in NRW: „Massive Beeinträchtigungen“

Noch bis zum späten Montagabend bestreikt die Gewerkschaft Verdi die Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn. Es kommt zu „massiven Beeinträchtigungen“, warnt letzterer über die verschiedenen sozialen Kanäle. Nach aktuellem Stand (6 Uhr) müssen Reisende jetzt sogar noch mit mehr Flugausfällen rechnen.

Zunächst hatte der Airport Köln/Bonn noch von 75 Ausfällen (46 Starts, 29 Landungen) gesprochen, doch sind es nun schon 106 (53 Stars, 53 Landungen) von geplanten 168 Passagierflügen, die nicht stattfinden werden. So hatte der Flughafen bereits vorab gewarnt: „Es kann im Zuge der Warnstreiks zu weiteren Verzögerungen, Flugausfällen oder Umleitungen kommen“.

Am Flughafen Düsseldorf begann der Warnstreik um 03.00 Uhr am Montag. Hier müssen Reisende mit ähnlich vielen Ausfällen wie in Köln/Bonn rechnen. Etwa ein Drittel der geplanten 334 Flüge soll nicht stattfinden, hieß am Sonntag. Für alle Reisenden gilt: Sie sollen sich unbedingt vor der Anreise zum Flughafen über die Airline oder den Reiseveranstalter zum aktuellen Status ihres Fluges informieren.

Streik am Flughafen Köln/Bonn: Urlauber wütend

Über die weiteren Flughausfälle sind die Reisenden alles andere als glücklich. Über die Accounts des Flughafens auf Facebook und Instagram lassen die Betroffenen ihrer Wut freien Lauf. „Na vielen Dank! Es geht schon wieder los!“, kommentiert etwa ein Nutzer den Warnhinweis des Airports auf Facebook. „Wie kann man Leuten ihren Urlaub versauen“, ärgert sich ein anderer.

Auf Instagram geht es dann gleich gegen die Streikenden weiter. „Die Streikerei nervt nur noch!“, bringt ein Nutzer seinen Unmut zum Ausdruck. Ein anderer spricht die Streikenden direkt an: „Seid mit dem zufrieden, was ihr habt. Geld macht nicht glücklich, nur einsam.“ Die Antwort folgt auf dem Fuß: Geld macht nicht glücklich, nur einsam.“ Die Antwort folgt auf dem Fuß: „Ich verdiene mit meinem Vollzeitjob grade so genug Geld, um meine Familie zu ernähren, aber irgendsoein Möchtegern-Heini im Internet meint mir zu sagen, ich soll mich zufriedengeben mit dem bisschen Kleingeld, was grade so fürs mindeste reicht. Schwachsinn“, reagiert ein möglicherweise Betroffener.

Doch ist auch das Verständnis für die Streikenden da. So schreibt etwa ein Nutzer: „Dann soll man mal auf die Angebote eingehen, dann kommt es nicht dazu. Aber wenn man gar nichts anbietet von der Arbeitgeberseite, dann muss man halt damit rechnen.“