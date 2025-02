Nächster Streik am Flughafen Düsseldorf & Köln Bonn! Gäste außer sich – „Bekommen den Hals nicht voll“

Die Streikwelle geht weiter und nach dem öffentlichen Nahverkehr in ganz NRW am Frietag (21. Februar), trifft es jetzt die beiden großen Flughäfen. Verdi kündigt für die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn einen ganztägigen Streik an. Damit stoßen sie jedoch bei den Fluggästen auf wenig Verständnis.

Die Gewerkschaft teilt mit, dass beide Flughäfen in NRW am Montag (24. Februar) ganztägig bestreikt werden sollen. Verdi teilt mit: „Die Arbeitsniederlegungen beginnen am Flughafen Köln/Bonn bereits am Sonntagabend am Standort Düsseldorf in den frühen Morgenstunden des 24. Februars.“

Flughafen Düsseldorf & Köln Bonn: Passagiere sollten sich informieren

Laut Angaben der Gewerkschaft sollen die Sicherheitskontrollen an den beiden NRW-Flughäfen nicht betroffen sein. Man rechnet jedoch mit „umfangreichen Auswirkungen auf Passagierflüge.“ Der Verdi-Sprecher geht sogar wegen des Streikes von „wenig Flugverkehr am Montag“ aus.

+++ Ruhrgebiet: Mann demoliert VW – irre, welchen Zettel er auf der Windschutzscheibe hinterlässt +++

Am Flughafen Düsseldorf wurden mehrere Beschäftigte zum Warnstreik aufgerufen. Unter anderem Mitarbeiter, die Koffer transportierten, am Check-In-Schalter arbeiten oder die Flugzeuge mit Wasser versorgen. Auch am Flughafen Köln/Bonn wurden mehrere Mitarbeiter zum Streik aufgerufen, wie unter anderem Beschäftigte, die Flugzeuge be- und entladen, Mitarbeiter, die am Check-In-Schalter arbeiten und auch Flugzeug-Einweiser.

Der Flughafen Düsseldorf warnt alle Passagiere auf Facebook vor dem bevorstehenden Streik am Montag und rät „informiert euch vor Anreise […] zum Status eures Fluges!“ Jedoch haben viele Nutzer auf Facebook für den bevorstehenden Streik am NRW-Flughafen nicht viel Verständnis. Ein User kommentiert: „Bekommen den Hals nicht voll….“ Ein anderer Nutzer schreibt genervt: „Für was streiken die denn nun wieder?“

+++ Flughafen Düsseldorf verrät es selbst – große Änderung steht bevor +++

Facebook-Nutzer kritisieren die hohe Anzahl an Streiks

Vereinzelt werden die Streikenden jedoch auch in den Kommentaren verteidigt. Ein User kommentiert: „Ich drücke allen Beteiligten die Daumen, dass ihr eure geforderte Summe bekommt.“ Jedoch beschweren sich viele Facebook-Nutzer, dass die Menge an Streiks in letzter Zeit unverhältnismäßig war.

Mehr Themen:

Konkret werden bei dem Warnstreik an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn Verbesserungen der Arbeitszeiten und des Einkommens von mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten gefordert. Verdi fordert insgesamt acht Prozent mehr Gehalt bzw. mindestens 350 Euro und zusätzlich noch drei weitere freie Tage. Forderung, die von den Arbeitgebern als überzogen wahrgenommen werden. Die nächsten Verhandlungen mit den Kommunen sollen vom 14. bis 16. März stattfinden. (mit dpa)