Flughafen Düsseldorf macht es offiziell – Passagiere schauen genau hin

Der Sommer steht vor der Tür und die Urlaubssaison nimmt so langsam, aber sicher Fahrt auf. Auch am Flughafen Düsseldorf könnte es in den kommenden Monaten ziemlich turbulent zugehen. Doch kurz vor den Sommermonaten hat es der Airport selbst verkündet. Passagiere schauen ganz genau hin.

Passagiere können sich ab Mai über ein deutlich größeres Flugangebot am Flughafen Düsseldorf freuen. Zahlreiche Airlines erweitern ihr Programm um neue Verbindungen und erhöhen die Anzahl ihrer Flüge. Das gab der Flughafen Düsseldorf selbst bekannt. Im Mai rechnet der Flughafen Düsseldorf mit rund 14.500 Starts und Landungen sowie mit über zwei Millionen Passagieren.

Flughafen Düsseldorf: Passagiere dürfen jubeln

Electra Airways nimmt am 16. Mai erstmals den Betrieb in Düsseldorf auf. Die bulgarische Fluggesellschaft steuert zweimal pro Woche Burgas an (freitags und sonntags) und bietet samstags eine Verbindung nach Varna an der Schwarzmeerküste.

Condor erweitert ihr Netzwerk um zwei neue Ziele: Ab dem 3. Mai geht es nach Larnaka auf Zypern (mittwochs und samstags), ab dem 4. Mai folgt Genua in Norditalien (sonntags). Außerdem kehren die saisonalen Strecken nach Split, Lamezia Terme, Zakynthos, Olbia, Preveza, Samos, Ibiza und Chania zurück.

Flughafen Düsseldorf: Neue Ziele für Eurowings

Doch es kommen nicht nur neue Ziele hinzu, sondern bei beliebten Strecken wird auch die Frequenz erhöht – unter anderem nach Palma de Mallorca (bis zu 26 Flüge pro Woche), Antalya (6), Kreta (9) und Rhodos (5).

Und auch bei Eurowings kommen neue Ziele ins Programm: Schon bald werden Mostar (ab 3. Mai, samstags), Ponta Delgada auf den Azoren (ab 10. Mai, samstags), Preveza (ab 3. Mai, zweimal wöchentlich) sowie eine temporäre Verbindung nach Genua (ab 8. Mai, donnerstags für sechs Wochen) angeboten.