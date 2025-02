Flughafen Düsseldorf & Köln/Bonn: Nächster Verdi-Streik! „Umfangreiche Auswirkungen“

Verdi geht in die Offensive. Nachdem die Gewerkschaft am Freitag (21. Februar) den Öffentlichen Nahverkehr in zahlreichen NRW-Städten lahmgelegt hatte, sind nun die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn an der Reihe.

Wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilt, werden die beiden größten NRW-Airports am Montag (24. Februar) ganztägig bestreikt. „Die Arbeitsniederlegungen beginnen am Flughafen Köln/Bonn bereits am Sonntagabend am Standort Düsseldorf in den frühen Morgenstunden des 24. Februars“, teilte Verdi mit. Man rechne mit „umfangreichen Auswirkungen auf Passagierflüge“.

Wir berichten weiter.