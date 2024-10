Stau-Wahnsinn zu Herbstferien-Beginn in NRW – diese Baustelle kostet tierisch Nerven

Am Freitag (11. Oktober) haben die Herbstferien in NRW begonnen. Der ADAC hatte im Vorfeld davor gewarnt, sich direkt nach Schulende auf den Weg in den Urlaub zu machen. Zu groß ist die Gefahr, am ersten Tag der Schulferien in den Stau zu geraten.

Denn am Freitag gesellen sich zusätzlich zu dem Urlaubsverkehr noch die Pendler auf die Straßen in NRW. Doch es kam, wie es am ersten Ferientag immer kommen musste: Die Autobahnen füllten sich am Freitagnachmittag minütlich. Neben den stauanfälligen Strecken rund um Köln und im Ruhrgebiet sollte eine temporäre Baustelle zum Herbstferien-Beginn für reichlich Stau sorgen.

Stau-Chaos zu Herbstferien-Beginn in NRW

Ob A1, A3, A40 oder A46, Pendler brauchten am Freitagnachmittag Nerven wie Drahtseile. Kurz nach 15.30 Uhr waren es bereits 260 Kilometer Stau auf den Autobahnen in NRW. Auch nach der Rush-Hour sollte sich die Lage kaum bessern.

Neben den Stau-Schwerpunkt aufgrund der Sperrungen der A40 zwischen Bochum-Harpen und Hamme (mehr dazu hier >>>) sowie der zahlreichen baustellenbedingten Engstellen auf der A1 und A46 sollte eine weitere temporäre Baustelle für Probleme im Ruhrgebiet sorgen.

Die stauanfälligsten Autobahnen in NRW laut ADAC:

A1/A3/A4 Kölner Ring

A2 Oberhausen – Dortmund

A61 Mönchengladbach – Koblenz

Temporäre Sperrung in Oberhausen

Die Rede ist von der Sperrung der A3 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Oberhausen-Lirich. Der Abschnitt in Fahrtrichtung Köln ist von Mittwoch (9. Oktober) bis Dienstag (15. Oktober, 5 Uhr) komplett gesperrt. Hier staute es sich am Donnerstagnachmittag zwar lediglich auf vier Kilometern ab dem Kreuz Breitscheid. Das nahm nach Angaben des WDR allerdings rund 40 Minuten längere Fahrtdauer in Anspruch.

Viel Geduld brauchte es unter anderem auch auf der A57 zwischen Bovert und dem Kreuz Kamp-Lintfort. Richtung Krefeld war hier wegen Bauarbeiten auf 15 Kilometern stop-and-go- angesagt. Hier mussten Autofahrer am Nachmittag bis zu 45 Minuten mehr Zeit einplanen. Ein Unfall zwischen Moers-Nord und Duisburg Neumühl sorgte dazu auf der A42 für zehn Kilometer Stau (eine Stunde Verzögerung).

