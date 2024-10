A40, A43 und Co: Hiobsbotschaft vor Herbstferien! Stau-Chaos droht in NRW

Deutschland, deine Autobahn! In NRW stehen die Herbstferien an (ab 14. Oktober), und schon könnte es auf den viel befahrenen Autobahnen A40, A43 und weiteren richtig voll werden. Mehr noch: Es droht absolutes Stau-Chaos in NRW! Logisch, dass im bevölkerungsreichsten Bundesland etliche Familien in den Urlaub wollen. Und nicht nur hier…

Denn im Oktober gehen neben NRW noch zwei weitere große Bundesländer in die Herbstferien. Niedersachsen ist jetzt in den Ferien (Beginn 4. Oktober), Hessen hat wie NRW ab dem 14. Oktober frei. Eines steht fest: Es wird rappelvoll!

A40, A43 und Co: Hiobsbotschaft kurz vor den Herbstferien!

Die Autobahn GmbH Westfalen erwartet vor allem an den Freitagnachmittagen und dem Samstag nach den letzten Schultagen volle Autobahnen. Wegen der Reisezeit wird es mehr Verkehr auf den Fernstraßen als üblich geben. Dagegen wird es abends und nachts sowie zwischen Montag und Donnerstag relativ entspannt. Deshalb empfiehlt die Autobahn GmbH, antizyklisch in den Urlaub zu fahren, um schnell und staufrei ins Ziel zu kommen.

Elfriede Sauerwein-Braksiek von der Autobahn GmbH Westfalen: „Um die Reisen der Verkehrsteilnehmer nicht zusätzlich zu erschweren, verzichten wir an den Ferienwochenenden weitgehend auf die Einrichtung von Tagesbaustellen.“ Zudem gibt der Autobahn-Betreiber Tipps, wie Reisende sicher und entspannt ankommen. So sollte schon bei der Ankündigung einer Baustelle aufmerksam gefahren und das Tempolimit eingehalten werden, um Auffahrunfälle zu vermeiden. Denn schon kleinere Zusammenstöße sorgen für lange Staus.

Stau-Chaos in NRW droht

Bei Umleitungen sollten die ausgewiesenen Umleitungsstrecken dem eigenen Navi vorgezogen werden. Außerdem sollten sich Fahrer, wenn möglich, abwechseln, um Ruhepausen zu haben. Dazu gehöre auch, ausreichend zu essen und zu trinken, damit man im Kopf wach und frisch bleibt.

In NRW ist vor allem die A40 ein Nadelöhr. Dort wird eine Brücke neu gebaut, deshalb ist die Autobahn zwischen dem Dreieck Bochum-West und Bochum-Harpen voll gesperrt. Ebenfalls betroffen ist unter anderen die A43, die zwischen Recklinghausen und Herne auf sechs Fahrstreifen ausgebaut wird. Neben der Sperrung der Emschertalbrücke für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen Gewicht, ist auch das Kreuz Herne ein möglicher Staumacher. Vorsicht also!