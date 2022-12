Sparkasse in NRW: Üble Panne! Plötzlich hat ein anderer Kunde Zugriff aufs Konto

Es ist der Alptraum eines jeden Kunden: Plötzlich hat eine andere Person ebenfalls Zugriff auf das Konto. So ging es einem Mann aus NRW, der ein Konto bei der Sparkasse hat.

Ebenfalls erstaunt war der andere Kunde von der Sparkasse, der Zugriff auf das Konto des Mannes hatte. Beide haben sogar den gleichen Namen und Nachnamen.

Sparkasse in NRW: Üble Panne

Da rutscht einem sicherlich kurz das Herz in die Hose. An einem Freitagabend klingelt bei einem Mann aus Hilden (NRW) das Telefon. Ein anderer Mann erklärt, dass er den gleichen Namen habe und Zugriff auf sein Bankkonto hat. Sofort legt er das Telefon auf, weil er es für eine Betrugsmasche hält.

Allerdings bleibt der Anrufer stur und ruft weiter an. Irgendwann gibt der Mann nach und lässt sich alles erklären. „Ich konnte nicht glauben, was er mir da gezeigt hat. Zwischen seinen Kontobewegungen tauchten meine Buchungen auf – mein Gehalt, Miete, Handyrechnungen“, berichtet der Mann gegenüber der „Rheinischen Post“, der von der Redaktion Frank Meier genannt wird. Der 60-Jährige fährt noch am gleichen Abend nach Ratingen. Dort wohnt sein Namensvetter Frank Meier.

Beide sind Kunden bei der Sparkasse. Als dem Frank Meier aus Ratingen plötzlich Gehalt auf seinem Konto überweisen wurde, wurde er stutzig. „Ich führe einen eigenen Betrieb, bekomme also kein Gehalt. Also habe ich meine Frau gefragt, ob sie auf meinen Namen ein neues Konto angelegt hat. Hatte sie natürlich nicht“, erklärt der Mann. Im Internet habe er dann nach seinem Namensvetter gesucht und ihn erst nicht gefunden. „Ich konnte mich dann daran erinnern, dass mir einer meiner Kunden mal von einem Namensvetter in Hilden berichtet hat, der hatte zum Glück noch die Telefonnummer.“

Sparkasse: Kunde ist stinksauer

Als sich die beiden Frank Meiers ausgetauscht hatten, ließ der Hildener Sparkassenkunde umgehend sein Konto sperren. Am Wochenende hatte die Sparkasse geschlossen, weshalb nicht viel mehr möglich war. Am Montagmorgen ging er dann zur Bank, um sich zu beschweren. Auch Frank Meier aus Ratingen setzt sich mit seiner Bank in Verbindung, die ihn bittet, das Konto aus seinem Account zu löschen. „Doch wie soll ich das machen, das geht gar nicht. Das ist ein Fehler der Bank“, erklärt er.

Im Bericht kommt auch die Sparkasse selbst zu Wort: „Das ist ein bedauerlicher Fall, der so nicht vorkommen sollte, doch dabei handelt es sich um einen Einzelfall“, erklärt Holger Kleine, Sprecher der Sparkasse HRV. Weitere Details darf er aus Datenschutzründen nicht nennen. „Dabei handelt es sich aber um einen manuellen Eingabefehler, um menschliches Versagen. Wir bitten unsere Kunden daher um Entschuldigung“, nennt der Sparkassensprecher den Grund für die Datenschutzpanne.

Der Fall sei laut der Sparkasse HRV schnell behoben worden. Doch für Frank Meier aus Hilden war das zu viel. Er hat das Vertrauen in die Sparkasse verloren und werde sich ein anderes Kreditinstitut suchen, erklärte er. „Mir geht es gar nicht um einen Sachschaden, sondern um den mentalen Schaden. Herr Meier aus Ratingen ist ein ehrlicher Mann und hat mich sofort benachrichtigt, ein anderer hätte vielleicht mein Konto ausgeräumt.“