Telekom-Kunden wird ganz anders – plötzlich ist ihr Konto in Gefahr!

Alarmstufe Rot bei allen Telekom-Kunden! Denn wie die Verbraucherzentralen warnen, sind Telekom-Kunden jetzt das Ziel von Betrügern. Kriminelle wollen per Mail an die Daten von möglichst viele der Millionen-Kunden kommen. Schon in der Betreffzeile wird Panik geschürt, dort heißt es „Wichtig: Ungewöhnliche Kontoaktivität“.

In der Nachricht selbst weisen die Betrüger darauf hin, dass angeblich das Kundenkonto der Empfänger aus Sicherheitsgründen gesperrt sei. Und weiter: „Zum Schutz Ihrer Daten haben wir den Zugriff auf Ihren Posteingang, Ihre Kontaktliste und Ihren Kalender eingeschränkt“. Man arbeite an einer Lösung – und dafür sei angeblich die Mitarbeit der Telekom-Kunden nötig! Unfug!

Telekom-Kunden wird ganz anders

Denn über einen Link mit der Bezeichnung „Das Formular herunterladen und ausfüllen“ in der Mail gelangen Betroffene auf eine Webseite, auf der man persönliche Daten eingeben soll. Erst dann könne angeblich das Kundenkonto wiederhergestellt werden. Doch laut Verbraucherschützern handele es sich eindeutig um einen Phishing-Versuch!

„Wir raten Ihnen jedoch, nicht auf diesen Link zu klicken, sondern diesen Betrugsversuch unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben“, heißt es auf der Homepage der Verbraucherzentralen. Durch das sogenannte Phishing wollen Kriminelle an persönliche Daten wie Name, Geburtsdatum oder Passwörter ihrer Opfer kommen.

Mehr News:

Diese Daten können dann verkauft – oder selbst genutzt werden, um sich beispielsweise in Bank-Accounts einzuloggen und diese zu plündern. Leider fallen immer wieder Verbraucher auf diese Betrugsversuche rein – der finanzielle Schaden kann dann enorm sein.