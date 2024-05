Deutsche Bank, Volksbank und Co: Wer ein Konto bei diesen Banken hat, muss jetzt höllisch aufpassen

Momentan müssen Kunden einer ganzen Reihe von Banken besonders vorsichtig sein. Der Grund ist, dass diese das momentane Ziel von Cyberkriminellen sind. So werden Kunden von Deutsche Bank, Volksbank und Co. in die Irre geführt und sollen ihre Bankdaten preisgeben.

Kriminelle versuchen durch sogenannte Phishing-Mails an sensible Daten zu kommen. Selbstverständlich sind die Bankdaten das Hauptziel dieser Betrüger. Sobald sie diese erhalten haben, haben sie Zugriff auf das Konto des Opfers und es kann zu einem finanziellen Schaden kommen.

Deutsche Bank, Volksbank und Co: Neue Betrugswelle

Dabei sind diese Fake-Mails manchmal täuschend echt und für Kunden nur schwer zu erkennen. Die Kunden erhalten eine Mail im Namen der Bank und werden dazu aufgefordert, ihre persönlichen Daten zu teilen. Bei E-Mails, in denen solche Informationen abgefragt werden, sollten Kunden immer aufmerksam sein, denn es handelt sich meistens um einen Betrugsversuch.

Ein weiteres Anzeichen ist, dass die Mails zwar das Logo der Bank beinhalten, wie zum Beispiel der Deutschen Bank, aber nicht die offizielle Absender-Adresse verwendet wird. Sobald Kunden der Absender komisch vorkommt, sollten sie die E-Mail besser nochmal überprüfen oder die Bank kontaktieren.

Besonders auffällig ist, wenn sich in der erhaltenen E-Mail Rechtschreibfehler oder grammatikalisch falsche Sätze einschleichen. Der Grund dafür ist, dass die Cyberkriminellen die Fake-Mails meistens gar nicht selber schreiben, sondern diese automatisch generieren oder ein Programm nutzen, das bekannte E-Mails übersetzt.

Cyberkriminelle bedrohen Kunden

Bei den betroffenen Banken handelt es sich um: die Deutsche Bank, die Volksbank, die Postbank, die Consorsbank und Comdirect. Diese fünf Banken sind momentan von einer Betrugswelle befallen und Kunden müssen besonders vorsichtig sein, sich vor Betrügern zu schützen.

Kunden sollten momentan also besonders aufmerksam sein, wenn sie E-Mails bekommen, die ihnen komisch oder auffällig vorkommen. Wenn man sich unsicher ist, sollte man besser die Bank kontaktieren, bevor man seine Daten dem Falschen preisgibt.