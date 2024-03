Deutsche Bank: Miese Abzock-Nachricht im Umlauf – sie sieht täuschend echt aus

Wo viel Geld ist, sind Kriminelle nicht weit! Immer wieder versuchen Betrüger, ans Geld von Kunden verschiedener Banken zu kommen. Da ist die Deutsche Bank keine Ausnahme, im Gegenteil – gerade Deutschlands größte Bank gerät regelmäßig ins Visier von Verbrechern. Jetzt ist eine dubiose SMS im Umlauf, die besonders übel ist: Denn sie ploppt auch bei Nicht-Kunden der Deutschen Bank auf!

In einer SMS, die dieser Redaktion vorliegt, heißt es scheinbar seriös: „Ihr Sicherheitsverfahren läuft am 12.03.2014 aus. Wir bitten Sie ihr Zugang zu erneuern.“ Dass es sprachliche Fehler in diesem Satz gibt, sollte bereits hellhörig machen. Noch schlimmer aber ist der beigefügte Link. Denn auch der sieht auf den ersten Blick seriös und von der Deutschen Bank aus. Mitnichten!

Deutsche Bank: Kuriose Abzock-Nachricht im Umlauf

Denn Kriminelle versuchen so, ahnungslose Opfer auf gefälschte Webseiten umzuleiten. Dort sollen sie persönliche Daten wie Kreditkarten-Informationen oder Online-Banking-Zugangsdaten eingeben. Und schon würde man innerhalb kürzester Zeit richtig viel Kohle verlieren! Oft passieren solche betrügerischen Transaktionen eben unter dem Deckmantel von echten Geldhäusern wie jener Deutschen Bank.

Es wird dringend davon abgeraten, mit dem Absender der SMS zu kommunizieren. Sollte man dennoch auf die kriminelle Masche hereinfallen und Daten auf einer Phishing-Seite eingegeben haben, muss man sofort handeln. Betroffene sollten ihre Karten bei der Deutschen Bank sperren lassen. Schon beim kleinsten Verdacht sollte man sich nicht scheuen, bei der Deutschen Bank nachzufragen, was Sache ist.

Phishing-SMS sieht täuschend echt aus

Generell gilt, für Online-Transaktionen ausschließlich gesicherte und vertrauenswürdige Bezahlmethoden zu nutzen. Ganz wichtig auch: Auf unbekannten oder verdächtigen Webseiten sollte man grundsätzlich niemals sensible Daten eingeben.

Sonst folgt ein böses Erwachen – und da ist es egal, wie echt letztlich die Betrugsmasche aussieht…