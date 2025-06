Whatsapp: Nutzer wittern hinter Nachricht Betrug – dabei sollten sie dringend antworten

Neue Nachrichten in Whatsapp sorgen bei Usern aktuell für Verunsicherung. Eine Mitteilung bittet um die Angabe einer E-Mail-Adresse. Viele Nutzer fragen sich, ob es sich um eine Phishing-Masche handelt. Betrugsversuche sind schließlich keine Seltenheit, gerade bei einer beliebten App wie Whatsapp.

Doch hinter dieser Aufforderung steckt keine zwielichtige Absicht. Stattdessen testet Whatsapp eine neue Sicherheitsfunktion. Diese soll es Nutzern erleichtern, auch ohne Telefonnummer das Konto wiederherzustellen. Was genau es damit auf sich hat und welche Schritte zu beachten sind, klärt dieser Artikel.

Whatsapp und die neue Sicherheitsfunktion

Whatsapp führt die freiwillige Angabe einer E-Mail-Adresse als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ein. Die offizielle Nachricht lautet: „Füge deine E-Mail-Adresse für noch mehr Sicherheit hinzu.“ Damit soll sich das Konto auch ohne Zugriff auf Telefonnummer oder SMS wiederherstellen lassen – eine sinnvolle Neuerung.

Nutzer können die E-Mail-Adresse direkt in der App hinterlegen. In den Einstellungen unter „Konto“ > „E-Mail-Adresse“ erfolgt die Eingabe. Eine Verifizierung wird per E-Mail geschickt. Laut Whatsapp werden die Daten ausschließlich für Sicherheitszwecke verwendet – nicht für Werbung.

Schutz vor Phishing und betrügerischen Nachrichten

Obwohl die neue Funktion von Whatsapp stammt, bleiben Betrugsrisiken bestehen. Echte Mitteilungen des Anbieters erscheinen nur in der App. Nutzer sollten verdächtige Links vermeiden und Informationen ausschließlich über die offiziellen Einstellungen eintragen. Die Hilfeseiten von Whatsapp bieten zusätzliche Sicherheitstipps.

Zusätzlich zur E-Mail-Funktion bietet die Zwei-Faktor-Authentifizierung weiteren Schutz. Diese Option findet man ebenso in den Kontoeinstellungen. Regelmäßige Updates und überprüfte Privatsphäre-Einstellungen stärken die Sicherheit weiter. Die aktuelle Nachricht ist keine Phishing-Masche. Whatsapp möchte die Konten seiner Nutzer besser absichern – Panik ist daher unnötig.

