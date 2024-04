Sparkasse in NRW: Einschränkungen beim Geldabheben – Kunden haben das Nachsehen

In dieser Sparkasse in NRW müssen Kunden mit Einschränkungen rechnen. Betroffen sind das Geldabheben, das bargeldloses Bezahlen, sowie der Service von Überweisungen und Kontoauszügen. Doch aufgepasst! Für den entsprechenden Zeitraum, in dem die Beschränkungen der Leistung auftreten können, hat die Sparkasse eine dringende Bitte an ihre Kunden.

Sparkasse in NRW: DAS steckt hinter den Einschränkungen

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr: Die Sparkasse Westmünsterland und die Stadtsparkasse Haltern am See verwirklichen derzeit ihre Zusammenführung. Damit die technische Fusion der beiden Sparkassen in NRW allerdings auch reibungslos verlaufen kann, müssen unter anderem die Datenbestände zusammengeführt werden. Und das sorgt für Einschränkungen, auf die sich die Kunden gut vorbereiten sollten.

Vom Freitag (19. April) ab 16:30 bis Sonntag (21. April) müssen Kunden nämlich damit rechnen, dass sie den Service der Sparkasse in NRW nicht in seinem vollständigen Umfang nutzen können. „An Geldautomaten der Sparkasse sowie bei anderen in- und ausländischen Kreditinstituten sind Bargeldverfügungen mit der bisherigen Sparkassen-Card nur eingeschränkt möglich“, heißt es in einem Bericht der „Borkener Zeitung“. Doch das war längst nicht alles.

Auch an den Überweisungsterminals und an den Kontoauszugsdruckern kann es zu Einschränkungen kommen. Wer eine Sparkassen-Card besitzt, der könnte mit dieser in dem betroffenen Zeitraum Probleme beim bargeldlosen Zahlen bekommen. Das Online-Banking ist für Kunden von Freitagabend bis Sonntag nicht verfügbar. Die Sparkasse in NRW rät, dass sich die Kunden bestenfalls im Vorhinein mit etwas Bargeld eingedeckt haben, damit die Auswirkungen der technischen Fusion möglichst gering ausfallen.