Sparkasse in NRW testet neues Konzept – doch nur eine Handvoll Kunden hat etwas davon

Geld abholen, Geld einzahlen, Kontoauszüge ziehen: Das alles sind Dienstleistungen, die Kunden bei der Sparkasse in Anspruch nehmen können. Doch in einer Filiale in NRW ist jetzt sogar noch etwas möglich, was mit dem Thema Finanzen eigentlich gar nicht so viel zu tun hat.

Bei einer Sparkasse in NRW kannst du dir ab sofort deinen neuen Personalausweis besorgen! In einer Filiale in Köln-Rodenkirchen bietet die Stadt Köln jetzt ein neues Angebot. Wenn der Personalausweis oder der Reisepass abläuft, musst du in Köln normalerweise den Weg in eines der Kundenzentren der Stadt auf dich nehmen. Doch dort heißt es oft: Warten, warten, warten. Manchmal sind freie Termine sogar erst in Wochen zu haben!

Sparkasse in NRW: Wie sieht es im Ruhrgebiet aus?

Um es den Bürgern angenehmer zu machen, haben sich jetzt die Stadt Köln und die Sparkasse Köln/Bonn zusammengetan. Seit dem 13. Dezember hast du die Möglichkeit in einer Sparkassen-Filiale in Köln-Rodenkirchen deinen Personalausweis, Meldebescheinigung oder ähnliches zu beantragen. Dies ist für jeden Kölner möglich, wie „24Rhein“ berichtet.

Und wie sieht es diesbezüglich im Ruhrgebiet aus? Ist hier ein ähnliches Angebot geplant? DER WESTEN hat bei einigen Sparkassen nachgefragt. „Derzeit gibt es in der Sparkasse Dortmund zu diesem Thema keinerlei Überlegungen“, heißt es hierzu von einem Sprecher der Sparkasse Dortmund. Die Möglichkeit der Ausweisbeantragung in der Sparkasse Köln befinde sich in einer Pilotphase. Und auch die Sparkasse Essen plant diesen Schritt bislang nicht: „Zu diesem Thema ist die Stadt bislang noch nicht auf uns zugekommen“, heißt es.

Weitere Nachrichten:

Sparkasse in NRW: Auch in Oberhausen ist Angebot nicht geplant

„Die Stadtsparkasse Oberhausen kooperiert in unterschiedlichen Bereichen mit der Stadt Oberhausen. Überlegungen hinsichtlich einer Zusammenarbeit bei der Beantragung von Personalausweisen oder anderer Dokumente über die Filialen der Sparkasse gibt es aktuell nicht“, gibt es als Antwort aus Oberhausen. Und auch bei der Sparkasse Bochum ist derzeit nichts in dieser Hinsicht geplant.

Aktuell gibt es die Möglichkeit der Ausweisbeantragung also wohl nur in der Filiale in Köln – aber wer weiß, vielleicht ist die Option auch irgendwann im Ruhrgebiet denkbar.