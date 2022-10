Sonnenfinsternis in NRW: So kannst du sie am besten beobachten – doch Experten warnen

Seltenes Spektakel in NRW!

Am Dienstag (25. Oktober) verdunkelt sich die Sonne. Das Ereignis beginnt ab 11.10 Uhr. Die sogenannte partielle Sonnenfinsternis soll laut Astronomen etwa zwei Stunden dauern und in ganz Mitteleuropa zu sehen sein. Vorausgesetzt natürlich, das Wetter spielt mit und wenn keine Wolken die Sicht versperren.

Sonnenfinsternis in NRW erreicht um 12.07 Uhr Höhepunkt

In Köln wird sie ab 11.10 Uhr zu sehen. Rund eine Stunde später ist das Maximum der Abdeckung erreicht, das von Nordosten nach Südwesten abnimmt. Wetter-Experten haben für NRW wechselnde Bewölkung mit Sonne vorausgesagt. Immerhin soll es weitgehend trocken bleiben.

Der Höhepunkt der partiellen Sonnenfinsternis ist gegen 12.07 Uhr. Eine Stunde später ist das Spektakel dann mit einem letzten Kontakt von Sonne und Mond vorbei. Eine Sonnenfinsternis ist ein seltenes Ereignis, weil dafür gleich mehrere Faktoren zusammenkommen müssen.

Nicht ungeschützt in die Sonne schauen

So muss der Mond genau zwischen Erde und Sonne stehen. Durch die Neigung der Mondbahn zieht sie aber meist ober- oder unterhalb der Sonne vorbei. Jährlich gibt es auf der Erde maximal zwei bis vier Sonnenfinsternisse.

Bei aller Vorfreude über das Ereignis müssen Zuseher einige Dinge beachten. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) warnt davor, ungeschützt mit bloßem Auge, durch Kameras, Teleskope oder Ferngläser auf die verdeckte Sonne zu schauen. Zum Beobachten gibt es Sonnenfinsternisbrillen, die nach EU-Norm als sicher gelten.

Allerdings dürfen diese keine Kratzer oder Löcher haben, sollen zudem möglichst nah am Gesicht anliegen. Ein direkter und ungeschützter Blick könne in kürzester Zeit die Netzhaut schädigen. Durch die speziellen Brillen dagegen sollten höchstens 0,001 Prozent des Sonnenlichts durchkommen. Gut vorbereitet kann die Sonnenfinsternis also zum echten Highlight an diesem Dienstag werden…