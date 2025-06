Mallorca: Unsichtbare Gefahr am Strand – Experten warnen

Wer Urlaub auf Mallorca macht, der stattet den malerischen Stränden und Buchten auf der Insel mit Sicherheit einen Besuch ab. Während die einen schnorcheln oder Beachvolleyball spielen, machen es sich die anderen auf einer Sonnenliege oder im Sand bequem.

Doch so ein Tag am Strand kann auch schnell mal böse enden. Experten warnen Mallorca-Urlauber nun offiziell vor einer Gefahr, die man nicht sieht, aber in jedem Fall nicht unterschätzen sollte…

Mallorca: Urlauber oft fahrlässig

Wann immer man sich der direkten Sonneneinstrahlung aussetzt, sollte man die Haut schützen: Das lernt man bekannterweise schon als kleines Kind. Doch immer wieder kommt es vor, dass sich der ein oder andere einen fiesen Sonnenbrand holt, weil diese goldene Regel nicht beachtet wurde.

Auf Mallorca ist die Sonne nochmal stärker als in Deutschland und wird von zahlreichen Urlaubern unterschätzt. Die Folge: Verbrannte Haut, die schmerzt. Experten warnen nun offiziell vor der Sonneneinstrahlung in den kommenden Tagen…

Mallorca: Experten warnen Urlauber

Wie das Portal „El Tiempo“ nun berichtet, sollte man am Pfingstwochenende doppelt so vorsichtig sein, wie sonst. In Palma de Mallorca wird ein sehr hoher UV-Index von 9 bis 10 erwartet, heißt es. Die Temperaturen steigen ebenfalls wieder an: bis zu 29 Grad sind auf der Sonneninsel drin.

Es wird empfohlen regelmäßig Sonnenschutz aufzutragen, vor allem den Kopf zu schützen und sich öfter mal in den Schatten zu begeben. Außerdem sollten Urlauber die Mittagssonne meiden und ausreichend Wasser trinken.