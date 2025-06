Mallorca: Preise am Strand machen fassungslos – „So eine Frechheit“

Sommer, Sonne, Meer: Wer nach Mallorca reist, der verbringt mit Sicherheit auch mal ein paar Stunden an den Stränden der Sonneninsel. Entweder man lässt sich dann im Sand nieder oder entscheidet sich dazu, eine Liege samt Schirm für den Tag zu mieten.

Die Preise für die Strandliegen auf Mallorca variieren dabei je nach Ort und Stelle. Von günstigen Schnappern bis hin zu teureren Angeboten ist alles mit dabei. Was ein Betreiber in Cala Major allerdings für zwei Liegen und einen Schirm verlangt, macht fassungslos.

Preis für Strandliegen auf Mallorca variieren

Auf Facebook macht aktuell ein Beitrag die Runde, der für ziemlich viel Diskussionen sorgt. In Cala Major, einem beliebten Badeort an der südwestlichen Küste Mallorcas, gibt es einen Strandabschnitt, in dem zwei Liegen und ein Schirm stolze 70 Euro kosten.

Der Anbieter wirbt mit Premium-Liegen und großen Sonnenschirmen. Zum Vergleich: An der Playa de Palma gibt es zwei Liegen und einen Schirm schon ab 18 Euro. Der hohe Preis kommt nicht bei allen so gut an, wie ein Blick in die Kommentare zeigt.

Mallorca: Liegen-Preise sorgen für Unmut

Auf Facebook regen sich zahlreiche Nutzer über den Preis für die Liegen auf. Während einige zu bedenken geben, dass jeder für dich selbst entscheiden muss, kennen andere gar kein Pardon:

„Ich hoffe, dass es keiner macht. So eine Frechheit, die werden immer verrückter.“

„Ohne Worte! Wer das bezahlt, hat die Kontrolle über sich selbst verloren.“

„Was soll das? Das ist doch nicht mehr normal!“

„Ein Grund, nicht nach Mallorca zu fliegen!“

„Völlige Mondpreise für Plastikliegen ohne vernünftige Auflagen.“

Letztendlich wird niemand dazu gezwungen, sich Liege und Schirm zu diesem Preis zu mieten. Doch was man in Cala Major zahlen muss ich definitiv weit über dem Durchschnitt von dem, was an den Stränden Mallorcas verlangt wird. Da dürften die Urlauber mit Sicherheit zweimal darüber nachdenken, ob sie das Angebot annehmen möchten.