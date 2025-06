Mallorca: Urlauber fassungslos! Müll-Albtraum an der Playa – „Fehlen nur noch die Ratten“

Wer in den frühen Morgenstunden an der Playa de Palma auf Mallorca unterwegs ist, traut oft seinen Augen nicht: Leere Flaschen, Getränkedosen, Fast-Food-Verpackungen, Plastikbecher – wohin man auch blickt, Müll so weit das Auge reicht.

In den sozialen Medien kursieren mittlerweile regelmäßig Fotos und Videos, die die Playa de Palma in einem Zustand zeigen, der mit paradiesischem Urlaubsflair nichts mehr zu tun hat. Besonders in den Sommermonaten ist dieses Bild zur traurigen Routine geworden. Für viele Einheimische, die morgens zur Arbeit fahren oder eine Runde joggen wollen, ist der tägliche Müll-Schock längst Alltag.

Mallorca: Anwohner beschweren sich über Touristen

Unter einem viralen Facebook-Foto sammeln sich Hunderte Kommentare – viele davon voller Frust. „Wenn ihr schon alle nach Mallorca kommt, um hier zu feiern, nehmt wenigstens euren Müll mit!“, schreibt eine Anwohnerin. Eine andere Mallorquinerin ergänzt: „Es nervt. Jeden Morgen gehe ich laufen und ich kann es nicht mehr sehen. Warum ist es so schwer, einfach mal seinen Müll vernünftig zu entsorgen?“

Der Ton in den Kommentaren wird schärfer, der Unmut wächst – und das nicht nur unter Einheimischen. Denn zwischen all den Beschwerden mischen sich auch Stimmen von Urlaubern. Und die zeigen sich ebenfalls schockiert vom Verhalten mancher Mitreisender: „Das geht gar nicht. Ich bin schockiert, wie sich hier manche Urlauber verhalten.“ Eine andere Urlauberin schreibt: „Fehlen nur noch die Ratten, die sich durch die Müllberge wühlen. Ich schäme mich, Touristin zu sein.“

Keine Lösung für Müll-Problem in Sicht

Doch trotz immer lauter werdender Beschwerden scheint eine nachhaltige Lösung für das Müll-Problem bislang nicht in Sicht zu sein. Und auch Reinigungskräfte arbeiten morgens im Eiltempo, um die Promenade wieder in einen ansehnlichen Zustand zu bringen. Doch was nachts achtlos weggeworfen wird, lässt sich nicht immer so schnell wieder beseitigen.

Während einige Lokalpolitiker auf strengere Kontrollen und härtere Strafen setzen wollen, fordern viele Anwohner mehr Mülleimer, Aufklärungskampagnen und vor allem: mehr Respekt vor der Insel. Bis dahin bleibt es für die Frühaufsteher an der Playa bei einem Anblick, der so gar nicht zum Urlaubsparadies passen will – und der leider kein Einzelfall ist.