Polarlichter im Anmarsch! Hier kannst du sie am besten bestaunen

Du wolltest schon immer mal Polarlichter sehen? Dann hast du jetzt die Chance dazu – und das ohne einen Urlaub nach Island, Lappland, Norwegen und Co. zu buchen! Stattdessen kannst du dir das Naturspektakel mit ein wenig Glück noch bis 3. Juni in Deutschland ansehen. Überhaupt stehen im Jahr 2025 die Chancen auf eindrucksvolle Polarlichter besonders gut. Das liegt nach Angaben von „reisereporter.de“ daran, dass der aktuelle Sonnenzyklus nach elf Jahren seinem Maximum entgegensteuert und für besonders intensive Sonnenstürme sorgt.

Auskunft darüber, wo du die Polarlichter besonders gut sehen kannst, gibt der Aurora Index. Er ist ein Maß dafür, wie wahrscheinlich es ist, dass Polarlichter an einem bestimmten Ort auf der Erde sichtbar sind. Doch wo ist der Aurora Index in Deutschland besonders gut?

Polarlichter: Hier kannst du sie besonders gut sehen

Das Magazin von „paulcamper.de“ vergleicht mehrere Orte miteinander und zeigt auf, wo du die Polarlichter dieses Jahr besonders gut beobachten kannst. Das sollen laut Aurora Index die besten Standorte für Polarlichter-Nächte im Ranking sein:

Nördliches Wattenmeer (Nordfriesland) Insel Rügen (Vorpommern) Lüneburger Heide (Lüneburger Heide) Spiekeroog (Nordfriesland) Pellworm (Nordfriesland) Feldberg (Schwarzwald) Nationalpark Bayerischer Wald (Niederbayern)

Der Norden Deutschlands soll demnach weiterhin der Place to be in Sachen Polarlichter bleiben. Für all diejenigen, die dort ohnehin einen Urlaub planen, könnte er sich also doppelt lohnen. Auch, wenn das Naturspektakel dieses Jahr wohl südlicher als gewohnt stattfindet.

Diese Kriterien sollten erfüllt werden

Um die Polarlichter überhaupt sehen zu können, müssen zunächst allerdings einige Grundkriterien erfüllt sein. Neben dem optimalen Standort sollten beispielsweise ein dunkler und wolkenloser Nachthimmel gegeben sein.

Zusätzlich ist eine geringe Lichtverschmutzung vorteilhaft. Künstliches Licht aus Städten, Straßenlampen oder anderen Lichtquellen blendet nämlich das Auge und kann die Sichtbarkeit der Polarlichter reduzieren.