Wetter in NRW: Sommeranfang spielt völlig verrückt – „Es kann knallen“

Der Juni ist da und mit ihm auch der meteorologische Sommeranfang. Viele Sonnenanbeter dürften jetzt besonders große Hoffnung auf schönes Wetter und hohe Temperaturen in NRW haben.

Experte Dominik Jung gibt auf „wetter.net“ jetzt eine Prognose für die kommenden Tage. Dabei wird schnell klar: Das Klima spielt völlig verrückt. Doch wie wird das Wetter in NRW werden?

Wetter in NRW: So wird der Juni

Nach Angaben von „wetter.net“ geht es in den kommenden Tagen erstmal schwülwarm in ganz Deutschland weiter. Dabei kann es weiterhin zu schweren Gewittern und Unwettern kommen. Das soll sich vorerst auch nicht ändern.

„Der Mittwoch bringt weiterhin dieses Achterbahn-Wetter. Erst Sonnenschein, dann neue Schauer und Gewitter“, erklärt der Wetter-Experte. Vor allem im Südosten kann es laut Experte zu einem kräftigen Regen kommen. Hier könne es „ordentlich knallen, mit heftigen Schauern und Gewittern“. Doch wird sich das Wetter in NRW zum Ende der Woche passend zum Pfingstwochenende bessern?

Pfingsten laut Experten „turbulent“

Pfingsten wird offenbar turbulent ausfallen. Laut der Experten solle es mal sehr warm oder gar heiß, dann wieder total frisch werden. Mittendrin könne es wohl zu starkem Regen und Unwettergefahr kommen. Am Sonntag soll es wohl zusätzlich zu einem Temperatursturz kommen. In NRW kann man sich dann entsprechend auf Temperaturen von 15 bis 20 Grad gefasst machen.

Der schönste Tag des Pfingstwochenendes „könnte der Pfingstmontag werden“, so Jung. Das gilt nicht nur für das Wetter in NRW, sondern für ganz Deutschland. An diesem Tag könne man mit Sonnenschein und Temperaturen von 20 bis maximal 26 Grad rechnen. Komplett ins Wasser fällt das Pfingstwochenende voraussichtlich also nicht!