Horoskop: Vom Glück geküsst! Das ist DEIN Glückstag im Juni

Der Juni steht kurz bevor und bringt neue Möglichkeiten mit sich. Kosmische Kräfte wie Venus und Mars mischen kräftig mit und sorgen laut Horoskop für besondere Glückstage, in denen sich das Leben leichter und erfüllter anfühlt.

Ob in der Liebe, im Job oder im persönlichen Wachstum – das Universum hält für jedes Sternzeichen eine positive Wendung bereit. An bestimmten Tagen im Juni 2025 stehen die Sterne besonders günstig. Doch welcher ist dein Glückstag im Juni?

Horoskop: Das ist dein Glückstag im Juni

Im Juni steht der Widder ganz im Zeichen der Anziehungskraft – kein Wunder, denn Venus spielt ihm kräftig in die Karten. Wer jetzt das Herz eines anderen erobern will, hat beste Chancen: Mit einer besonderen Ausstrahlung und magnetischem Charme zieht der Widder alle in seinen Bann. Sein Glückstag ist laut Horoskop der 27. Juni.

Der 9. Juni bringt dem Stier vielversprechende Aussichten – besonders im Job. Eine frische Idee oder ein cleverer Einfall könnte jetzt zum vollen Erfolg führen und ihm die Wertschätzung einbringen, die er verdient.

Das sind die Glückstage für Zwilling und Krebs

An ihrem Glückstag am 19. Juni könnten die Zwillinge laut Horoskop eine Begegnung erleben, bei der sofort die Funken sprühen. Wenn die Anziehung auf beiden Seiten stimmt, liegt Magie in der Luft – und wer weiß, vielleicht ist diese Begegnung mehr als nur ein flüchtiger Moment.

Laut Horoskop erleben die Krebse an ihrem Glückstag am 9. Juni einen echten Höhenflug. Alles scheint mühelos zu gelingen – und vielleicht entdecken sie dabei sogar eine verborgene Begabung. Ideal also, um etwas Neues auszuprobieren oder ein längst vergessenes Hobby wieder aufleben zu lassen.

Horoskop: Wie sieht es für Löwe und Jungfrau aus?

Am 28. Juni steht der Löwe laut Horoskop im kosmischen Rampenlicht: Merkur verleiht ihm Klarheit und Durchsetzungskraft. Das ist der ideale Moment, um berufliche Vorhaben voranzutreiben und wichtige Schritte endlich umzusetzen.

Das Horoskop meint es auch mit der Jungfrau gut: Am 10. Juni sorgt Jupiter für Rückenwind im Berufsleben. An diesem Glückstag könnte sich eine besondere Chance bieten – perfekt, um mutig nach vorn zu schauen und frische Ziele ins Visier zu nehmen.

Waage und Skorpion strahlen im Juni

Laut Horoskop rückt für die Waage ein lang ersehnter Wunsch in greifbare Nähe. An ihrem Glückstag stehen die Sterne besonders günstig – ein bedeutender Fortschritt oder ein echter Erfolg ist jetzt möglich. Der 23. Juni ist ein Tag, der das Potenzial hat, vieles zu verändern!

Im Juni erhalten die Skorpione laut Horoskop Klarheit über ihre Gefühle. Sie erkennen nicht nur, was sie wirklich wollen, sondern auch, wer ihnen wirklich am Herzen liegt. Dank Venus stehen die Chancen gut, diesem besonderen Menschen näherzukommen – vielleicht wird jetzt ein Wunsch Wirklichkeit. Ihr Glückstag ist der 26. Juni.

Horoskop im Juni für Schützen und Steinböcke

Am 15. Juni meint es das Horoskop besonders gut mit dem Schützen: Gemeinsame Zeit – ob bei einem spontanen Trip oder im Urlaub – schenkt dem Sternzeichen neue Leichtigkeit und tiefe Verbundenheit. Aus einer unverbindlichen Begegnung könnte sich nun eine ernsthafte Verbindung entwickeln.

Venus verleiht den Steinböcken eine unwiderstehliche Ausstrahlung, romantische Begegnungen und innige Verbindungen stehen am 21. Juni im Mittelpunkt – das Erdzeichen darf sich auf unvergessliche Augenblicke freuen!

So sieht es für Wassermann und Fische aus

Im Juni zeigt der Wassermann laut Horoskop ein gutes Gespür für Finanzen – egal, ob er sich für Investitionen oder fürs Sparen entscheidet. Schon bald kann er sich über einen finanziellen Zuwachs freuen. Sein Glückstag ist der 19. Juni.

Am 6. Juni bringt Venus für die Fische besondere Energie: Ihre Ausstrahlung ist kraftvoll und zieht Menschen magisch an. Dieser Glückstag verspricht emotionale Nähe und spannende Begegnungen, die das Herz höherschlagen lassen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.