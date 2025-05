Horoskop: Von der Venus geküsst! Diese Sternzeichen haben Glück in der Liebe

2025 wird ein Jahr zum Verlieben – leidenschaftlich, romantisch und voller magischer Begegnungen, da sind sich das Horoskop und die Sterne sicher. Venus zeigt sich nämlich von ihrer großzügigsten Seite und verteilt Herzensgeschenke am laufenden Band.

Ob du schon fest vergeben bist oder als Single durchs Leben tanzt: Die Liebe liegt in der Luft, und drei Sternzeichen dürfen sich besonders auf knisternde Momente freuen. Bist du dabei?

Horoskop: Zwillinge und Skorpion aufgepasst – auf euch wartet viel Liebe

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni) aufgepasst: Du bist 2025 der ungekrönte Charme-Champion des Tierkreises. Venus kitzelt deine kommunikative Seite wach und macht dich unwiderstehlich – so bleibt kein Gespräch ohne Funkenflug. Mit deinem spritzigen Humor und einem Lächeln, das Herzen schmelzen lässt, wickelst du dein Gegenüber reihenweise um den Finger – davon ist das Horoskop überzeugt.

Für dich, lieber Skorpion (24. Oktober – 22. November), wird 2025 kein Jahr für halbe Sachen – Venus lädt dich ein zu intensiven Begegnungen und tiefen Gefühlen. Bald wird euch klar, dass ihr in eurer Beziehung enger zusammenwachsen werdet als je zuvor. Ihr werdet euch so vertraut und nah fühlen – die Leidenschaft zwischen euch wird lodern. Und Singles? Die könnten jemanden treffen, der nicht nur durchschaut, sondern auch versteht, was in ihnen vorgeht. Es wird emotional – und schön!

Waage-Herz findet Balance

Die Liebe ist ein Tanz, den Waage-Geborene (23. September – 23. Oktober) mit Stil führen! Venus hilft dir im Jahr 2025, das perfekte Gleichgewicht zwischen Nähe und Freiheit zu finden. In deiner Beziehung blühst du auf, denn Harmonie und Verständnis regieren euren Alltag. Und als Single ziehst du Menschen an, die deinen Sinn für Schönheit und Tiefe teilen. Dein Herz sucht Balance – und findet sie.

Eines ist klar: 2025 wird ein Jahr, in dem Amor Überstunden machen wird. Also, öffne dein Herz, halte die Augen offen – die Sterne meinen es gut mit dir.