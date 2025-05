Horoskop: Dicker Geldregen im Sommer! Diese Sternzeichen müssen jetzt aktiv werden

Der Sommer rückt immer näher und mit ihm die Pläne. Luxusreise, Billig-Trip oder Ferien auf Balkonien? Es gibt viele Möglichkeiten, sich in den warmen Monaten eine Auszeit zu gönnen – doch sie alle erfordern ein gewisses Maß an Kapital.

Wie praktisch, dass das Horoskop zumindest zwei Sternzeichen einen finanziellen Schub verspricht. Beachten die betroffenen Tierkreiszeichen in den nächsten Tagen und Wochen die Tipps der Sterne, werden sie diesen Sommer wohl in Saus und Braus leben können!

Horoskop: Krebse sollten auf ihre Intuition hören

Der Krebs gilt als klassisches Sommersternzeichen, ist zwischen dem 22. Juni und dem 22. Juli geboren. Kein Wunder, dass Krebse also in diesem Sommer das Horoskop auf ihrer Seite haben. Wie so oft sollten Menschen mit diesem Sternzeichen ihrer Intuition dieser Tage besonders viel Aufmerksamkeit schenken – sie kann der Beginn eines großen Geldregens sein. Denn Jupiter und Neptun sorgen für ein feines Gespür für finanzielle Chancen und Möglichkeiten sowie das passende Timing.

Auch auf den ersten Blick unscheinbarer Small Talk kann ein Türöffner für neue Einnahmequellen werden, wenn man ihn mit den richtigen Menschen führt. Es ist laut Horoskop aber auch nicht ausgeschlossen, das Krebs-Geborene das große Glück durch einen spontan ausgefüllten Lotto-Schein bekommen. Rät dir als Krebs dein Bauchgefühl also zu einer bestimmten Aktion, solltest du das nicht ignorieren!

Horoskop: Schützen sollten auf Risiko spielen

Auch der Schütze (23. November bis 21. Dezember) sollte sich an seinen Charakter halten und weiterhin keine Angst vor Risiko haben. Genau dieser Hang könnte nämlich in diesem Sommer dafür sorgen, dass Schütze-Geborene an die Spitze des (Geld-)Glücks katapultiert werden.

Jupiter hat hier ebenfalls seine Finger im Spiel und fördert Einkünfte und Erbschaften. Aber auch der ein oder andere Geistesblitz kann jetzt auftauchen und sollte unbedingt verfolgt werden – mit Hilfe von Jupiter kann aus einer fixen Idee noch in den nächsten Monaten ein lukratives Business entstehen. Frei nach dem Motto: Wer jetzt wagt, gewinnt!

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.