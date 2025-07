Autofahrer schalten im Verkehr Klimaanlage an – dann wird es eklig

Du bist oft mit dem Auto unterwegs? Dann dürfte deine Klimaanlage für dich im Verkehr wohl unverzichtbar sein – gerade im Sommer. Nach Angaben des ADAC kann der PKW dann je nach Parkplatz schonmal Temperaturen von bis zu 60 Grad erreichen.

Bemerkst du einen muffig oder säuerlichen Geruch in deinem Auto, könnte deine Klimaanlage allerdings schnell zur Gefahr werden. Denn das ist oft ein Anzeichen dafür, dass Pilze, Bakterien und andere Mikroorganismen während des Verkehrs in den Innenraum gelangen.

Klimaanlage sorgt im Verkehr für Gestank

Gesundheitsgefahr droht aufgrund des Innenraumluftfilters im Auto, wie der ADAC berichtet. Er ist dafür da, um Schadstoffe wie Ruß, Pollen, Feinstaub, Bakterien und Schimmel während des Verkehrs aus der Luft herausfiltern. Der Haken: Er kann nur eine begrenzte Menge an Schadstoffen aufnehmen. Sobald er voll ist, bietet er dir keinen Schutz mehr. Mit der Zeit sammelt sich im Luftfilter immer mehr Schmutz an. Kommt dann noch feuchte Luft hinzu, können sich darin Bakterien und Schimmel vermehren. Schaltet man die Lüftung ein, gelangen diese Keime und Schimmelsporen in den Innenraum.

+++ Passend dazu: Verkehr: Autofahrer schalten bei Hitze Klimaanlage an – sie werden es bitter bereuen +++

Ist der Filter voll, gelangt der Schmutz letztendlich auch zum feuchten Verdampfer der Klimaanlage, wo sich Keime stark vermehren. Dadurch wird die Klimaanlage selbst zur Keimschleuder, und die belastete Luft verteilt sich im gesamten Auto. Das kann ekelig werden. Doch was kannst du machen, damit dir das im Verkehr nicht passiert?

+++ Auch interessant: Verkehr: Hitze lässt Autofahrer stöhnen – es passiert schon nach zehn Minuten +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Gerüchen solltest du schnell handeln

Bemerkst du einen unangenehmen Geruch, solltest du schnell handeln und deine Klimaanlage prüfen lassen. „Eine Inspektion der Klimaanlage schlägt mit ungefähr 80 Euro zu Buche“, sagt Verkehrs-Experte Jürgen Lebherz von TÜV Süd.

Hier mehr lesen:

Damit es gar nicht erst zu einer solchen Inspektion kommen muss, kannst du allerdings auch vorsorgen und den Filter regelmäßig auswechseln lassen. Der ADAC rät dazu, das jährlich oder nach 20.000 bis 30.000 gefahrenen Kilometern im Verkehr zu machen. So kannst du die Wahrscheinlichkeit aufgrund deiner Klimaanlage tränende Augen, eine verstopfte Nase, einen gereizten Hals, Husten oder gar Atemnot zu bekommen minimieren.