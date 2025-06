Verkehr: Hitze lässt Autofahrer stöhnen – es passiert schon nach zehn Minuten

Wer Hitze nicht gut verträgt oder einfach nicht mag, zittert schon seit Tagen vor der aktuellen Wettervorhersage. In den nächsten Tagen soll es ordentlich heiß werden, mit Spitzentemperaturen um die 35 Grad Celsius. Das geht auch am Verkehr nicht spurlos vorbei.

Autofahrer stöhnen! Bereits nach zehn Minuten haben sie nämlich ein ernsthaftes Problem. Doch wir haben die besten Tipps gegen Hitze-Probleme im Verkehr.

Verkehr: Autofahrer haben Hitze-Problem! Es geschieht nach nur zehn Minuten

In ganz Deutschland wird’s heiß in den nächsten Tagen (hier mehr zum Wetter in NRW). Sonnenanbeter werden ihre wahre Freude haben. Doch die Hitze kann auch Nachteile mit sich bringen. So könnten zum Beispiel Autofahrer im Verkehr echte Probleme bekommen. Eines geschieht bereits nach nur zehn Minuten.

Christian Schmidt, Leiter der Abteilung Mobilität und Umwelt beim ADAC Mittelrhein, warnt: „Bei direkter Sonneneinstrahlung wird es im Auto schnell sehr heiß. Schon nach zehn Minuten in der Sonne übersteigen die Innenraumtemperaturen die Körpertemperatur eines Menschen oder Tieres, nach 30 Minuten werden über 45 Grad Celsius erreicht und das nur bei einer Außentemperatur knapp über 28 Grad Celsius.

Selbst leicht geöffnete Fenster bringen in der Sommerhitze keine Abkühlung mehr. Daher ist es wichtig, die Fahrt gut vorzubereiten und auf die Bedürfnisse aller Mitreisenden zu achten. Kinder und Haustiere reagieren besonders empfindlich auf Hitze. Sie dürfen niemals im Auto zurückgelassen werden. Wer ausreichend Pausen einplant, für Schatten und Erfrischung sorgt und die Verkehrslage im Blick behält, kommt sicher und entspannt ans Ziel.“

Um bei der Hitze Kreislaufprobleme und andere Schwierigkeiten im Verkehr zu vermeiden, gibt’s noch viele weitere Tipps vom ADAC. Dazu zählt unter anderem, dass man vor Fahrtantritt das Auto gut lüftet. Hierbei sollte man möglichst alle Fenster und Türen öffnen, um Durchzug zu erzeugen und die aufgeheizte Luft möglichst effektiv entweichen zu lassen.

Weitere Tipps bei Hitze

Besitzer einer Klimaanlage im Auto denken sich jetzt vielleicht, dass sie auf der sicheren Seite wären. Doch Pustekuchen! Auch bei Klimaanlegen im Verkehr kann man in eine Falle tappen. Vor allem sollte diese nicht zu kalt eingestellt sein, um Kreislaufprobleme zu vermeiden, wenn man nach der Fahrt zurück in die Hitze muss.

Parken sollte man logischerweise am besten im Schatten. Bei der Fahrt empfiehlt es sich die Sonnenblenden und weitere Abdeckungen zu benutzen, um sich vor der Sonne zu schützen. Besonders dort, wo Kinder oder Haustiere sitzen. Und vor allem: viel Wasser trinken!

