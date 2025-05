Monatshoroskop Fische: Was erwartet dich im Mai 2025?

Obwohl du dich als Sternzeichen Fische gerne vom Strom mitreißen lässt, ist es gar nicht so schlecht, auf den nächsten Monat vorbereitet zu sein. Denn du kannst dich auf eine spannende astrologische Reise freuen. Mit der Ausgeglichenheit des Sternzeichens Fische fällt es dir leicht, dich an die Umstände des Lebens anzupassen. Doch was verrät das Monatshoroskop über den nächsten Monat der Fische?

Als Sternzeichen Fische bist du zwischen dem 20. Februar und dem 20. März geboren. Mit deiner Kreativität wirst du das Beste aus allem machen, was das Horoskop für dich bereithält. Dein regierender Planet Neptun könnte für dich im nächsten Monat nicht nur eine bedeutende Kraftquelle, sondern auch eine Liebesbotin sein. Was das Monatshoroskop im nächsten Monat für das Sternzeichen Fische bereithält, verraten wir dir.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Fische

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Mai 2025 für das Sternzeichen Fische stehen. Was erwartet dich in der Gesundheit? Womit ist in der Karriere zu rechen? Und worauf kannst du dich in der Liebe gefasst machen?

Was hält das Monatshoroskop für die Gesundheit der Fische im Mai bereit?

Auch im Mai steht der Saturn in den Fischen und fordert dein Sternzeichen zu einem Weg der Besserung auf. Erziehungsplanet Saturn nicht es im Mai mit der Gesundheit der Fische laut Horoskop ganz genau. Es ist an der Zeit, sich wieder auf den richtigen Pfad zu begeben und am eigenen Wohlbefinden zu arbeiten – auch in emotionaler Hinsicht. Das Monatshoroskop zeigt, dass sich vor allem Fische aus der zweiten Dekade (01.03. – 10.03.) im Mai auf einer Reise der Selbstfindung und im Heilungsprozess befinden. Im nächsten Monat müssen Fische also durch die Gewässer der Gesundheit schwimmen, dürfen sich aber gleichzeitig nicht zu sehr von äußeren Einflüssen mitreißen lassen. Denn das Monatshoroskop zeigt auf, dass Fische im Mai ganz besonders schwache Nerven haben. In der ersten Monatshälfte müssen Fische daran arbeiten, im Gleichgewicht zu bleiben und sich eine robuste Haltung aufzubauen.

Am 18. Mai wird die Gesundheit der Fische laut Horoskop gestärkt werden, wenn sich ein altes Problem in Luft auflöst. Stelle dir selbst die Frage, was dir wirklich guttut und folge deinem Bauchgefühl. Dabei muss das Sternzeichen Fische jedoch darauf achten, sämtlichen Verlockungen zu widerstehen. Selbst wenn du dich nach Genussmitteln sehnst, musst du jetzt stark bleiben. Befolgst du als Sternzeichen Fische im Mai den Rat des Monatshoroskops, kann das Monatsende für dich sehr gut ausgehen. Spätestens am 28. Mai erhalten Menschen vom Sternzeichen Fische laut Horoskop vom Universum einen Kraftboost, den du gut nutzen kannst, um wieder mit vollem Antrieb zu schwimmen.

Womit müssen Fische im Mai in der Karriere rechnen?

In der Karriere sieht das Monatshoroskop im Mai für das Sternzeichen Fische eine abwechslungsreiche Zeit voraus. Zum Monatsbeginn haben Fische laut Horoskop einen schwierigen Start in der Karriere. Dich könnte ein Zwangsgefühl plagen, bestimmte Leistungen zu erbringen, die über dein Spektrum hinausgehen. Vor allem Fische aus der ersten Dekade (19.02. – 29.02.) müssen im Mai lernen, sich in der Karriere richtig einzuschätzen. Das Monatshoroskop rät dem Sternzeichen Fische dazu, an deiner Selbstwahrnehmung und Selbstwertschätzung im Job zu arbeiten. Werde dir darüber bewusst, dass du bei der Arbeit schon genug leistest, und mache dich als Sternzeichen Fische von übermäßigen Pflichten frei. Du kannst nicht alles allein machen!

Hast du dich als Sternzeichen Fische im Mai erstmal in der Karriere ausgesprochen, solltest du dir das jedoch nicht übermäßig zunutze machen. Das Monatshoroskop sieht voraus, dass Fische am 12. Mai in der Arbeit zur Täuschung neigen könnten. Selbst wenn es hart wird, musst du als Sternzeichen Fische bei der Ruhe bleiben und dich der Herausforderung stellen. Als kreatives Sternzeichen Fische findest du eigentlich immer einen guten Weg, um ein Problem aus der Welt zu schaffen – auch in der Karriere! Hast du dich den Herausforderungen gestellt, findest du bei der Arbeit bald wieder neuen Elan. Doch das solltest du dir laut Horoskop am 25. Mai als Sternzeichen Fische nicht zu Kopf steigen lassen! Selbstüberschätzung wird dich im nächsten Monat laut Horoskop nicht weit bringen, sondern nur deine Kräfte zunichtemachen. Indem du deine Balance in der Karriere aufrechthältst, wird bei den Fischen am Monatsende alles gut werden.

Glückstage der Fische im Mai 2025: 13. Mai 2025: Es kommt zur überraschenden Wende.

Es kommt zur überraschenden Wende. 20. Mai 2025: Vertraue heute auf dein Bauchgefühl.

Vertraue heute auf dein Bauchgefühl. 22. Mai 2025: Das Liebeshoroskop sagt dir eine Hochzeit voraus.

DAS erwartet Fische im Mai in der Liebe

Das Sternzeichen Fische wird im Mai laut Monatshoroskop in der Karriere von Herrscherplanet Neptun sehr gefördert. Besonders Fische aus der dritten Dekade (11.03. -20.03.) können in der Liebe laut Horoskop von der direkten Bewegung von Neptun profitieren. Schon zu Beginn des Monats werden die Liebesbedürfnisse des verträumten Sternzeichens Fische von den astrologischen Konstellationen verstärkt. Am 2. Mai könnte das laut Horoskop beim Sternzeichen Fische aber zu herber Enttäuschung führen, wenn du dir zu große Hoffnungen in der Liebe machst. Als Sternzeichen Fische solltest du dich im nächsten Monat laut Horoskop nicht zu sehr auf deine Träume einlassen. Deine Bedürfnisse solltest du darum lieber im echten Leben ausdrücken und deinem Partner sagen, wonach du dich sehnst. Schon am 13. Mai gibt es im Horoskop beim Sternzeichen Fische gute Anzeichen für ein Liebesbekenntnis. Auch Fische-Singles könnten nach Horoskop jetzt das große Glück in der Liebe finden.

In der zweiten Monatshälfte sieht es beim Sternzeichen Fische in der Liebe dank Glücksplanet Neptun sehr gut aus. Jetzt sollten Fische besonders auf ihr Mitgefühl setzen, um in der Liebe für einen harmonischen Ausgleich zu sorgen. Zeigst du deine sanfte und sensible Seite, wird dein Partner genau wissen, wie sich daraus in der Beziehung etwas machen lässt. Im Horoskop ist der 22. Mai ein besonders starker Glückstag beim Sternzeichen Fische – folge deinem Bauchgefühl und wähle die richtigen Worte. Dann wird es bei den Fischen in der Liebe laut Monatshoroskop bald so einige Höhepunkte geben.

Fische Monatshoroskop: Mai 2025 – Fazit

Das Monatshoroskop sieht beim Sternzeichen Fische im Mai eine abwechslungsreiche Zeit voraus. Es gibt zwar einige Tiefen neben den Höhen, doch als Sternzeichen Fische kannst du das Beste aus der Situation herausholen – schließlich hast du alle Fähigkeiten, um die Hürden zu überwinden. In der Gesundheit befinden sich Fische auf ihrem Weg der Heilung, weswegen du dich unbedingt selbst priorisieren solltest. Auch in der Liebe sollten Menschen vom Sternzeichen Fische auf ihr Bauchgefühl hören, den Liebessehnsüchten aber nicht verfallen. Indem du deine Wünsche kommunizierst, werden sie laut Horoskop bald in Erfüllung gehen. Lasse als Sternzeichen Fische vom übermäßigen Zwang in der Karriere ab und baue eine gesunde Balance zwischen Verantwortung und Alleingang auf. Dann erwartet das Sternzeichen Fische am Monatsende eine positive Wendung.

Jetzt hast du einen Einblick in dein Horoskop für den nächsten Monat erhalten. Willst du mehr über die astrologische Zusammensetzung deines Sternzeichens wissen? Hier verraten wir dir alles zu deinem Sternzeichen Fische.