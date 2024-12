Silvester in NRW: Warnung vor lebensgefährlicher Bedrohung an alle Feuerwerk-Fans

Weihnachten ist vorbei, der Jahreswechsel steht bevor. Ob Raclette, Party oder Feuerwerk: Auch dieses Jahr wird Silvester in NRW wieder kräftig gefeiert. Und wie immer wird dabei viel passieren – nicht nur schönes.

Alle hoffen auf wenig Böller-Unfälle und andere Unglücke und Straftaten, um möglichst entspannt in 2025 starten zu können. Was passiert an Silvester in NRW? Dieser News-Blog begleitet dich durch die Nacht und blickt in das Geschehen im Westen beim Sprung ins neue Jahr.

Silvester in NRW: Das ist bislang passiert

10.10 Uhr: Und auch das kennen wir aus den Vorjahren: Der Start des Feuerwerk-Verkaufs sorgte einmal mehr für Schlangen, Chaos und Rupferei bei Discountern und Supermärkten. Lidl schoss dieses Jahr den Vogel ab. Hier die Details.

9.20 Uhr: Nicht erst heute Abend gehen die Gegner von Feuerwerk wieder an die Decke. Wie jedes Jahr lassen einige Spezialisten bereits Tage vor der Silvesternacht ihrer Böller-Leidenschaft freien Lauf. Und das sorgt wieder für Ärger. Hier mehr dazu.

8.33 Uhr: Die Silvesternacht hält 2024/25 eine besondere Bedrohung bereit. Vor allem Feuerwerk-Fans sollten höllisch aufpassen. Ein Sturmtief sorgt für Gefahren für Menschen, Tiere und ihr Hab und Gut durch unkontrollierbare Flüge von Raketen & Co. Hier alle Infos dazu.

Dienstag, 31. Dezember, 7.44 Uhr: Guten Morgen am letzten Tag in 2024. Mal wieder viel zu schnell verfolgen, ist das Jahr schon wieder vorbei. Das heißt auch: Die größte Party des Jahres steht an.