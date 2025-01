Duisburg: Explosion in Silvesternacht ++ Restaurant zerstört ++ DAS war definitiv kein Böller

Eine Detonation hat in der Silvesternacht in Duisburg schwere Schäden angerichtet. Während überall in der Stadt Böller und Raketen hochgingen, kam es nach Informationen von DER WESTEN im Stadtteil Marxloh zu einer Explosion der heftigeren Art.

Dabei sollte ein Restaurant an der Weseler Straße schwer beschädigt werden. Die Hintergründe des möglichen Anschlags sind bislang völlig unbekannt. Die Polizei Duisburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Duisburg: Gezielter Anschlag in Silvesternacht?

Leuchtbuchstaben wurden abgesprengt, Kabel hängen wild herunter und Glas ist geborsten. Die Wucht der Explosion vor dem „Öz Urfa Restaurant Cafe“ in Duisburg-Marxloh muss gewaltig gewesen sein. Auch im Innenbereich des Lokals soll die Detonation erhebliche Schäden angerichtet haben.

Noch in der Nacht hat die Spurensicherung der Polizei Duisburg ihre Arbeit aufgenommen. Ein gezielter Angriff könne nach Informationen von DER WESTEN am Neujahrstag nicht ausgeschlossen werden. Völlig unklar ist bislang, ob es sich um einen persönlichen Racheakt handelt oder ob die Spur womöglich ins Milieu der organisierten Kriminalität führt – wie zuletzt bei vergleichbaren Explosionen immer wieder vermutet (mehr dazu hier >>> ).

Die Explosion in Duisburg hat schwere Schäden hinterlassen. Foto: Justin Brosch

Für eine offizielle Stellungnahme war die Polizei Duisburg am Neujahrsnachmittag allerdings zunächst nicht zu erreichen. Die Ermittlungen dürften zunächst in alle Richtungen gehen. Während der polizeilichen Maßnahmen war die Weseler Straße in der Nacht vorübergehend gesperrt.

20-Jährige in Duisburg attackiert

Es war nicht der einzige Einsatz der Polizei Duisburg in der Silvesternacht. Gegen 1.10 Uhr ist eine junge Frau (20) am Kreuzacker brutal attackiert worden.

