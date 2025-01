Böller-Unfälle an Silvester in Deutschland fordern mindestens fünf Todesopfer

Bei Unglücken mit Feuerwerkskörpern sind an Silvester in Deutschland mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.

In mehreren Fällen kam es deshalb zu den verheerenden Unfällen, weil Personen selbst Böller gebastelt hatten.

Silvester: 24-Jähriger stirbt bei Böller-Explosion in NRW

Am Rande des Ortes Geseke in Nordrhein-Westfalen starb ein 24-Jähriger bei der Explosion eines Böllers. Familienmitglieder mussten alles mitansehen. Geprüft werde, ob es sich bei dem Feuerwerkskörper um illegale Pyrotechnik gehandelt habe. „Es sieht zumindest nicht so aus, als sei es ein handelsübliches Feuerwerk gewesen“, sagte eine Polizei-Sprecherin. Wie die „Bild“ berichtet, soll der junge Mann den Böller selbst gebastelt haben. Einen ausführlichen Bericht findest du hier.

Ebenfalls in NRW – in Duisburg – wurde der Rettungsdienst in der Silvester-Nacht zu einem schweren Unfall mit Feuerwerk gerufen. Im Stadtteil Hochemmerich erlitt ein Mann schwerste Verletzungen an Hand und Bein, als ein Böller in der Hand explodierte. Er musste vom Notarzt versorgt werden und kam zur weiteren Behandlung in die Unfallklinik. In Herne wiederum verlor ein zehnjähriger Junge mindestens einen Finger, als er von einem Böller getroffen wurde (>>> hier ein ausführlicher Bericht).

Tödliche Kopfverletzung durch Großfeuerwerksbombe in Sachsen

Bei Unfällen in Sachsen wurden zwei Männer tödlich verletzt. In Oschatz östlich von Leipzig sei ein 45-Jähriger gestorben, sagte ein Sprecher des Lagezentrums am frühen Neujahrsmorgen. Er hatte eine Großfeuerwerksbombe der Kategorie F4 gezündet, die eigentlich nur von Personen mit spezieller Erlaubnis verwendet werden darf. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen und starb im Krankenhaus.

Zudem wurde laut Polizei ein 50-Jähriger in Hartha in der Nähe von Chemnitz tödlich verletzt. Auch er hatte mit Silvester-Feuerwerk hantiert, das dann explodierte.

Selbst gebauter Silvester-Böller explodiert – Todesopfer in Hamburg

In Hamburg starb ein 20-Jähriger durch die Explosion eines selbstgebauten Silvester-Böllers. Der Unfall geschah laut Polizei im Stadtteil Ochsenwerder.

Ein weiterer Mensch wurde in der Silvester-Nacht im Norden von Brandenburg tödlich verletzt. Die Person sei bei einem Unfall im Landkreis Oberhavel ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Die Kriminalpolizei ermittle vor Ort. Weitere Angaben machte er auf Nachfrage zunächst nicht.

In Havelsee-Fohrde nahe der Stadt Brandenburg an der Havel schwebte eine Person nach der Explosion von Silvester-Feuerwerk in Lebensgefahr, berichtete der Sprecher weiter.