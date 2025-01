Silvester in Dortmund: Böller-Wahnsinn am Platz von Leeds ++ Polizist verletzt

Unschöne Szenen an Silvester in Dortmund!

In der Neujahrsnacht vom 31. Dezember 2024 auf den 1. Januar 2025 hatten die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt in Dortmund wieder alle Hände voll zu tun. Die ausgelassene Silvester-Feierlaune mit massenweise Böllern und Feuerwerken lief vereinzelt aus dem Ruder – beispielweise am Platz von Leeds in der Dortmunder Innenstadt. Das mussten ein Polizist und eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes am eigenen Leib erfahren.

Silvester in Dortmund: Böller-Wahnsinn am Platz von Leeds

Am frühen Morgen des 1. Januar 2025 zog die Polizei Dortmund Bilanz, sprach von einer „weitestgehend friedlichen Silvesternacht“ – aber „weitestgehend“ heißt nun mal nicht „vollständig“. Die Beamten hatten mehr als genug zu tun, da das Feiern mit Alkohol und Pyrotechnik hier und da noch etwas aus dem Ruder lief.

So auch gegen Mitternacht auf dem Platz von Leeds. Dort trafen sich laut Polizei mehrere hundert Jugendliche und junge Erwachsene, zündeten teils unkontrolliert reihenweise Feuerwerkskörper. Zwar griffen die Polizisten vor Ort „rasch und konsequent ein“, wie es in der behördlichen Pressemitteilung hieß – jedoch blieben nicht alle Beteiligten komplett unversehrt.

Böller-Wahnsinn an Silvester auf dem Platz von Leeds in Dortmund. Foto: Wüllner / News 4 Video-Line TV

Ein Polizeibeamter sowie eine Mitarbeiterin des kommunalen Ordnungsdienstes wurden bei dem Einsatz durch Böller verletzt. Glücklicherweise handelte es sich nur um leichte Blessuren und beide Beamte blieben dienstfähig – man kann sich aber natürlich denken, wie schnell so etwas auch deutlich dramatischer enden hätte können.

Strafanzeigen wurden gefertigt, mehrere der Feuerwerks-Fans am Platz von Leeds wurden entweder in Gewahrsam genommen oder gegen sie wurden Platzverweise ausgesprochen.

Keine Böller-Verbotszonen

Wie bereits im vergangenen Jahr gab es in der Stadt Dortmund an Silvester 2024 keine gesonderten Verbotszonen, in denen das Abbrennen von Feuerwerkskörpern untersagt sei. Stadt und Polizei setzten nach eigenen Aussagen auf die Selbstverantwortung und Vernunft der Menschen, heißt es.