Entdecke die Top-Sehenswürdigkeiten im Ruhrgebiet – von Industriedenkmälern bis Zauberlehrling

Das Ruhrgebiet ist eine Region mit einer bewegten Vergangenheit, die von der Industriekultur geprägt ist. Doch der Pott hat noch viel mehr zu bieten als Zechen und Hochöfen! Im Ruhrgebiet gibt es zahlreiche Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten, die Touristen und Einheimische gleichermaßen begeistern.

Ob Industriedenkmäler wie der Landschaftspark Duisburg-Nord, das Tetraeder in Bottrop, Parks wie der Grugapark in Essen oder der Westfalenpark in Dortmund werden Jahr für Jahr von vielen Menschen besucht. Auch kulturelle Highlights wie das Bergbaumuseum und die Jahrhunderthalle in Bochum erfreuen sich sehr großer Beliebtheit. Wir verraten dir, welche Ausflugsziele du im Pott auf keinen Fall verpassen darfst.

Von Zeche bis Gasometer – tauche ein in die faszinierende Welt der Industriekultur im Pott

Die Industriekultur ist ein wichtiger Teil der Geschichte des Ruhrgebiets. Viele Zechen und Hochöfen sind längst zu Denkmälern geworden, die Touristen aus der ganzen Welt anziehen. Der Landschaftspark Duisburg-Nord ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie man alte Industriebauten in eine grüne Oase verwandeln kann. Hier kann man in den ehemaligen Gasometern klettern oder sich auf den Hügeln des Parks entspannen und den Ausblick genießen.

Die Zeche Zollverein in Essen gehört definitiv zu den Sehenswürdigkeiten im Ruhrgebiet. Foto: IMAGO / Wirestock

Auch das LWL-Industriemuseum Zeche Zollern in Dortmund ist einen Besuch wert. Hier kann man hautnah erleben, wie die Bergleute früher gearbeitet haben. Das Unesco-Welterbe Zollverein (Zeche Zollverein) in Essen bietet Interessierten mit mehreren Museen, Industriedenkmälern und verschiedenen Aktivangeboten unterschiedlichste Möglichkeiten zur Tagesgestaltung. Hier kann man dem ehemaligen Werksschwimmbad einen Besuch abstatten. Ebenfalls eine Sehenswürdigkeit im Ruhrgebiet ist die Villa Hügel. Sie thront in Essen über dem Baldeneysee und war früher das Wohnhaus der Familie Krupp. Ein Besuch der Villa Hügel lässt sich also gut mit einem Spaziergang am Baldeneysee verbinden.

Vom Tetraeder bis zum Phönix See – entdecke die atemberaubende Natur im Ruhrgebiet

Das Ruhrgebiet hat nicht nur Industrie und Beton zu bieten (auch, wenn man das denken könnte), sondern auch jede Menge Grünflächen und Gewässer. Der Grugapark in Essen ist ein wunderschöner Park, der zu jeder Jahreszeit besucht werden kann. Hier gibt es nicht nur Blumen und Bäume, sondern auch einen botanischen Garten, ein Aquarium und zahlreiche Veranstaltungen.

Der Westfalenpark in Dortmund ist ebenfalls ein toller Ort, um sich zu erholen. Der Park hat einen See, ein Freilichttheater und den berühmten „Zauberlehrling“ (ein Bauwerk, das bei Nacht in bunten Farben leuchtet) zu bieten. Auch der Phoenix See in Dortmund oder der Kemnader See sind definitiv einen Besuch wert.

Vom Bergbaumuseum bis zum Schauspielhaus – erlebe die reiche Kultur- und Kunstszene

Neben der Industriekultur hat der Pott auch kulturell viel zu bieten. In Bochum kann man das Bergbaumuseum besuchen und mehr über die Geschichte des Bergbaus im Ruhrgebiet erfahren. Wer sich für moderne Kunst interessiert, sollte das Dortmunder U besuchen. Hier gibt es regelmäßig wechselnde Ausstellungen und Veranstaltungen.

Das Deutsche Bergbau-Museum in Bochum. Foto: IMAGO / Wolfgang Simlinger

Ein weiteres kulturelles Highlight im Ruhrgebiet sind die zahlreichen Theater, Opern und Konzerthäuser, wie z. B. das Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen oder auch die Jahrhunderthalle in Bochum. Wer sich für Kunst im Freien interessiert, sollte der begehbaren Achterbahn-Skulptur namens Tiger & Turtle in Duisburg einen Besuch abstatten. Besonders bei Nacht bietet sie einen sehr schönen Anblick.

Von Currywurst bis Pfefferpotthast – genieße die deftige Küche des Ruhrgebiets

Auch kulinarisch hat das Ruhrgebiet einiges zu bieten. Hier werden an vielen Ecken typische Gerichte wie die Currywurst oder den Döner angeboten, die man unbedingt probieren sollte. In Bottrop kann man in der Rüttenscheider Hausbrauerei ein leckeres Pils genießen oder im Fiege Brauhaus in Bochum typische Gerichte aus dem Ruhrgebiet wie Pfefferpotthast probieren. Wer sich für kulinarische Touren interessiert, dem legen wir das „Eat & Style“ Festival ans Herz.

Kleiner Tipp für das Entdecken der Sehenswürdigkeiten der Region

Für alle, die das Ruhrgebiet noch nicht kennen oder die Region auf eine besondere Art und Weise erleben möchten, gibt es die Möglichkeit, eine Fahrradtour zu machen. Hier kann man die Industriedenkmäler und Parks hautnah erleben und auch versteckte Schätze entdecken, die man mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichen würde. Eine Fahrradtour durch den Pott ist nicht nur ein tolles Erlebnis, sondern auch eine umweltfreundliche Art, die Region zu erkunden.

Besonders bei schönem Wetter lassen sich die Sehenswürdigkeiten des Ruhrgebiets gut erkunden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Gottfried Czepluch

Das Ruhrgebiet hat einige Sehenswürdigkeiten zu bieten

Das Ruhrgebiet hat viel mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick denkt. Neben der beeindruckenden Industriekultur gibt es zahlreiche Ausflugsziele, Parks, Museen und kulturelle Highlights, die das Herz von Touristen und Einheimischen höherschlagen lassen. Ob man sich für Natur, Kunst oder Kulinarik interessiert, in der Region wird man garantiert fündig. Und wer sich nicht entscheiden kann, welche Sehenswürdigkeit er besuchen soll, der sollte einfach eine Tour durch den Pott machen und sich von der Vielfalt und Schönheit der Region in NRW überraschen lassen.

Wenn du mit deinem Vierbeiner in NRW unterwegs bist, bieten sich einige Sehenswürdigkeiten für einen Spaziergang besonders an. Wir verraten dir, welche Ausflugsmöglichkeiten für dich und deinen Hund besonders geeignet sind.>>>