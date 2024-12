„Ruhrpott-Rodeo“ zieht absolute Legenden als Headliner an Land: „Unfuckingfassbar!“

Was für ein Kracher für das Ruhrpott-Rodeo 2025. Die Veranstalter haben am Montag (2. Dezember) seinen Headliner für das Punk-Festival am Flugplatz Schwarze Heide in Bottrop verkündet.

Und der kann sich genauso sehen lassen wie der Rest des Line-ups. Und das, obwohl das vollständige Programm erst im Frühjahr 2025 feststehen wird.

Ruhrpott-Rodeo verkündet Headliner – und weitere Bands

„Unfuckingfassbar!“ Die Veranstalter des Ruhrpott-Rodeos können es offenbar selbst kaum glauben. Keine Geringeren als die britische Kult-Band „Sex Pistols“ werden im Sommer 2025 nach Bottrop kommen. „Wir sind unglaublich glücklich, dass sie ihre einzige Festivalshow in Deutschland beim Rodeo spielen!“

Zwar kommen die Engländer nicht in Originalbesetzung, nachdem Front-Mann Johnny Rotten die Band nach einem Rechtsstreit vor Jahren verlassen hatte. Doch mittlerweile stehen die Gründungsmitglieder Steve Jones, Glen Matlock und Paul Cook gemeinsam mit Frank Carter auf die Bühne. „Die Kombi funktioniert und ist unglaublich geil!“, feiern die Ruhrpott-Rodeo-Veranstalter und können es nicht erwarten. „Wohl kaum eine andere Band hat den Punkrock so sehr geprägt wie die Sex Pistols und ‚Never Mind The Bollocks‘ ist die vielleicht perfekteste Platte aller Zeiten“, so die einhellige Meinung.

Fans von den Socken: „Wie geil“

Neben den „Sex Pistols“ erwartet die Fans beim Ruhrpott-Rodeo 2025 zahlreiche weitere Musik-Größen. Dazu zählen etwa „Flogging Molly“, „Donots“, die „Antilopen Gang“, „Slime“ und „Wizo“. Neu hinzugekommen sind am Montag außerdem „Zebrahead“, „D.I.“ und „Melonball“.

Die Reaktionen der Rodeo-Fans sind eindeutig:

Oha, wie krass seid ihr denn?!

Des nenne ich mal ein Line-up

Sex Pistols ?! Whaaaaat!? Wie geil

Wohoo das ist ja fantastisch!

Tickets für das Festival vom 4. Juli bis 6. Juli in Bottrop gibt es ab 149,04 Euro. Inklusive Camping landen Besucher bei 181,44 Euro. Für Hardcover-Tickets müssen Liebhaber etwas mehr bezahlen.