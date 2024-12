Seaside Beach Essen enthüllt nächsten Hammer-Act! Fans aus dem Häuschen

Die Liste der Musik-Highlights am Seaside Beach in Essen wird immer länger. Nachdem in diesem Jahr SDP und Peter Fox der Meute am Baldeney See eingeheizt hatten, stand mit Cro schnell der erste Act für 2025 fest.

Im November kamen mit „Scooter“ die nächsten Party-Garanten hinzu. Jetzt hat der Veranstalter den nächsten Act für 2025 verkündet.

Seaside Beach in Essen verkündet nächstes Highlight

Sie sind wieder da! 2025 kehren Die Fantastischen Vier zum Seaside Beach in Essen zurück. Sechs Jahre nach ihrem letzten von bislang zwei Auftritten am Baldeneysee wird die Oldschool-Hip-Hop-Band aus Stuttgart am 29. August 2025 erneut die Menge zum Toben bringen.

Smudo, Thomas D., Michi Beck und And. Ypsilon haben damit im Rahmen ihrer „Long Player“-Open-Air-Tour ihren bislang einzigen Auftritt im Ruhrgebiet verkündet. Während einen Tag später Cro am Seaside Beach in Essen performt, zieht es die Hip-Hop-Combo aus Stuttgart an diesem Tag zu einem weiteren NRW-Auftritt nach Bielefeld.

Die Fantastischen Vier auf Tour 2025:

11. Juli: Rostock

12. Juli: Dresden

13. Juli: Bad Mergentheim

25. Juli: Füssen:

26. Juli: Salem

23. August: Ladenburg

24. August Coburg:

28. August: Essen

29. August: Bielefeld

5. September: Koblenz

Das erwartet dich bei „Fanta 4“ in Essen

„Fanta 4“-Fans können sich am Seaside Beach in Essen auf eine Reise durch die mittlerweile mehr als drei Jahrzehnte dauernde Band-Geschichte freuen. Neben Hits wie „MfG“, „Die da?!“ und Co. dürfen sich die Fans auch auf Songs aus dem 2024 erschienenen Album „Long Player“ freuen.

Der Vorverkauf für das Event am Seaside Beach in Essen beginnt am Dienstag (3. Dezember, 10 Uhr) beim Ticketanbieter „Eventim“. Kostenpunkt für einen Stehplatz laut „WAZ„: 79 Euro inklusive Gebühren und ÖPNV-Ticket. Dazu haben Fanta-4-Fans noch die Möglichkeit, sich ein VIP-Upgrade zum Preis von zusätzlich 139 Euro für das Konzert am Baldeneysee zu sichern. Das umfasst unter anderem ein Buffet, Zugang zu einer Bar sowie einen eigenen Sanitärbereich.