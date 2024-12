Essen: Wohnung in Flammen ++ Feuerwehr befreit Frau ++ Sie vermisst vier Kinder!

Dramatische Szenen am späten Sonntagabend (1. Dezember) in Essen. Um 22.47 Uhr gingen zahlreiche Notrufe aus dem Stadtteil Kray ein. Es brenne in einem Mehrfamilienhaus an der Hubertstraße.

Sofort rückte die Feuerwehr Essen mit einem Großaufgebot zum Einsatzort aus. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster der Dachgeschosswohnung. Zu dem Zeitpunkt war völlig unklar, ob sich noch Menschen in der brennenden Wohnung befinden würden.

Essen: Wohnung brennt lichterloh

Während von außen ein Drehleiterfahrzeug in Stellung gebracht wurde, eilte sofort ein Trupp unter Atemschutz ins Treppenhaus. Hier stießen die Einsatzkräfte auf die Mieterin der brennenden Wohnung. Was sie sagte, sorgte für Alarmstimmung.

Denn die verletzte Frau vermisste ihre vier Kinder. Sie konnte nicht sagen, ob sie sich womöglich noch in der Wohnung aufhielten oder es ins Freie geschafft hatten. Deshalb forderten die Einsatzkräfte sofort Verstärkung an, um die Brandwohnung mit noch mehr Trupps abzusuchen.

Vier Kinder vermisst! Entwarnung

Doch wenig später die Entwarnung. Die vier unverletzten Kinder hatten sich bereits in Sicherheit bringen können und hielten sich in einem Nachbargebäude auf. Dort wurden sie von Bekannten betreut.

Die Feuerwehr Essen evakuierte eine Frau aus dem brennenden Haus. Foto: WTV-News

Die Feuerwehr musste schließlich noch eine unverletzte Rollstuhlfahrerin aus der Wohnung unterhalb der Brandwohnung tragen. Der Löschangriff von außen und innen hatte da bereits begonnen. Dabei versuchte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl des Gebäudes zu verhindern, was schließlich gelang.

Nach drei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr Essen schließlich beendet. Das Haus ist nach Angaben eines Feuerwehr-Sprechers zwar nicht einsturzgefährdet, aber aufgrund der Brandschäden vorerst nicht bewohnbar. Mehrere Familien mussten daher anderweitig unterkommen. Ihnen wurde eine Notunterbringung durch die Stadt Essen angeboten.

Die Mieterin der Wohnung kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang völlig unklar. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.