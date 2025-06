Gelsenkirchen: Feuer in ganzer Etage! Hausbewohner über Balkone vor Flammentod gerettet

Schrecklicher Hausbrand in Gelsenkirchen! Am Mittwochabend (25. Juni) meldeten mehrere Anrufer einen Wohnungsbrand im fünften Obergeschoss eines großen Wohn- und Geschäftshauses an der Wanner Straße. Es sollten sich auch eingeschlossene Menschen dort befinden. Wie die Feuerwehr berichtet, rückte sie mit einem Großaufgebot aus, etwa 65 Einsatzkräfte machten sich auf.

Bei der Ankunft dann das Bild des Schreckens: Die fünfte Etage stand in Vollbrand, der Treppenraum des Gebäudes in Gelsenkirchen und angrenzende Hausflure waren völlig verraucht. Auf den Balkonen riefen eingeschlossene Bewohner um Hilfe, sie konnten ihre Wohnungen wegen des giftigen Rauchs nicht mehr verlassen.

Gelsenkirchen: Hausbewohner vor Flammentod gerettet

Die Feuerwehr reagierte sofort, bekämpfte zunächst den Brand von zwei Seiten des Gebäudes aus. Drei Atemschutztrupps gingen ins Wohnhaus, eine Drehleiter zudem von draußen für die Menschenrettung vorbereitet.

Auch auf der Rückseite kam eine Drehleiter zum Einsatz, mit einem Strahlrohr zudem das Feuer bekämpft. Zwei Hausbewohner konnten so von den Balkonen aus gerettet werden, drei weitere kamen dank der Einsatzkräfte durch den Treppenraum. Zum Glück musste „nur“ ein Hausbewohner zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen rückte zu einem Brand aus, rettete Hausbewohner. Foto: Feuerwehr

Zu einem Schreckmoment kam es während des Einsatzes, als plötzlich ein Druckgasbehälter in einer betroffenen Wohnung mit einem lauten Knall zerbarst.

Niemand wurde dadurch verletzt. Das Feuer wurde gelöscht, jetzt laufen Nacharbeiten. Die Brandwohnung ist unbewohnbar, das gesamte große Gebäude belüftet. Wieso es zum Feuer kam, ermittelt jetzt die Polizei.