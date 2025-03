Ruhrpott-Festival schafft Bargeld-Zahlung ab – auch keine Kartenzahlung mehr möglich!

Das Traumzeit-Festival in Duisburg findet seit Jahren im Kern des Ruhrpotts – in Duisburg – statt. Auch 2025 geht das bunte Treiben auf dem Gelände des stillgelegten Hüttenwerks in Meiderich/Beeck weiter. Der Termin steht bereits fest: Es wird vom 21. bis 23. Juni gefeiert, was das Zeug hält.

Allerdings haben die Veranstalter in diesem Jahr eine Änderung bekanntgegeben. Dabei geht es um die Zahlungsmöglichkeiten auf dem Festivalgelände. Diese sind nun sehr beschränkt. Bargeld oder Kartenzahlung wird nicht länger akzeptiert.

Traumzeit-Festival stellt auf kontaktloses Bezahlen um

„Wir stellen unser Zahlungssystem um“, verkünden die Veranstalter auf der offiziellen Webseite. Und zwar auf ein bargeldloses System. An allen Gastro-Ständen wird in diesem Jahr ausschließlich mit einem Chip bezahlt, der im Festivalbändchen der Besucher integriert ist. Online oder auch vor Ort an den Kassen können die Festivalbesucher Geld darauf hochladen und damit bezahlen. Der Chip wird an der Kasse ausgelesen.

An den Kassen kann vor Ort auch Bargeld eingezahlt werden. Allerdings musst du dir für die Online-Funktion vorher ein Konto erstellen. Einloggen kannst du dich mit dem Pincode und der Seriennummer auf der Rückseite des Chips. Dann musst du noch ein Bankkonto hinterlegen und los geht’s. Online, an der Kasse oder an den Check-Terminals kannst du stets aktuell abrufen, wie viel Guthaben du noch draufhast.

Traumzeit-Festivals: Was du über die Chips wissen musst

Bis zu 150 Euro können so auf den Chip hochgeladen werden. Wenn nach den drei Festivaltagen noch etwas übrig ist, kannst du dir den Restbetrag innerhalb von vier Wochen nach Ende des Festivals auszahlen lassen. Dafür musst du deine Kontodaten hinterlegt haben. Ist das nicht erfolgt, hast du auch keinen Anspruch auf eine Rückzahlung nach Ablauf der Frist.

Sollte dein Chip im Verlauf des Festivals beschädigt werden oder verloren gehen, wendet euch an die Kasse. Dort bekommt ihr Ersatz. Wer allerdings Sorgen hegt und sich fragt, welche privaten Daten womöglich über dich gespeichert werden, wenn du „teamfestlichPay“ nutzt, dann solltest du dir vor der Nutzung die Datenschutzerklärung durchlesen. Diese findest du nebst weiteren Informationen auf der Festivalwebseite.