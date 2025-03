„80er Live“ auf Schalke: Trotz Jubel nach Mega-Event – Besucher-Kritik bleibt: „Frechheit“

Wer kennt sie nicht – die legendäre Veltins Arena in Gelsenkirchen, Heimat des FC Schalke 04, die sich längst zu einem wahren Hotspot für Mega-Events etabliert hat. Neben meist ausverkauften Fußballspielen geben sich hier auch Weltstars wie Taylor Swift die Ehre.

Ob riesige Sport-Events oder fette Partys – in der Arena wird gefeiert, was das Zeug hält. Die beliebte „80er Live“-Party sorgt auch dieses Jahr wieder für Jubel – bis auf die ein oder andere Kleinigkeit.

80er-Live-Party in Gelsenkirchen: Besucher finden deutliche Worte

Trainingsanzüge, Leggings, Schulterpolster und viele Neon-Accessoires. Es hatte was von Karnevals-Kostümparty, als die rund 40.000 Fans am Samstag (22. März 2025) zur Veltins-Arena nach Gelsenkirchen pilgerten. Die größte 80er-Party der Welt ging zum dritten Mal über die Bühne und sorgte für viele besondere Momente und emotionale Erinnerungen. Zehn Stars des Kultjahrzehnts wechselten sich bei „Die 80er live“ auf der Bühne ab, das Publikum feierte ausgelassen.

Im Vorjahr hatte das kalte Wetter der Veranstaltung schwer zugesetzt, weil die Gäste im Stadion bibberten und viele eine Erkältung als Erinnerung an den Abend mitnahmen (>>> wir berichteten). In diesem Jahr musste die Fans zumindest nicht frieren, dennoch gab es von einzelnen Besuchern erwartungsgemäß wieder einiges zu meckern.

„Die Probleme mit den Sitzplätzen sind ein No-Go“, kritisierte so eine Userin, die sich bei der Zuweisung ihrer Plätze durch die (in ihren Augen überforderten) Ordner ungerecht behandelt fühlte. Eine weitere Besuchern klagt ebenfalls über Platz-Chaos: „Wir haben zwei Plätze direkt am Gang gebucht und bezahlt und dann hat der Veranstalter die Platznummern geändert. Wir saßen jetzt mitten in der Reihe, wo wir keines Falls hin wollten! Frechheit sowas!“

Natürlich konnte man es auch beim Programm nicht allen Leuten recht machen. „Der Auftritt vom Poptitan, hätte man sich auch sparen können. Das war das schlechteste Playback, was ich je gesehen habe“, bekommt beispielsweise DSDS-Legende Dieter Bohlen sein Fett weg. „Am Sound müsste noch etwas gearbeitet werden. Konnte man oft schlecht verstehen“, gab sich ein anderer Besucher etwas gemäßigter.

Neben Kritik gab es viel Lob: Fans wollen wiederkommen

Doch es gab natürlich nicht nur negative Kommentare – ganz im Gegenteil. Überwiegend feierten die Fans das Event. „Richtig geiler Abend“, schrieb so eine begeisterte Person über die 80er-Party in Gelsenkirchen. „DANKE. Ich hatte Tränen in den Augen von so viel Erinnerungen“, freute sich auch ein weiterer 80er-Jahre-Fan. „Wir auch wieder“, jubelte ein weiter.

Und da muss er gar nicht so lange warten: Schon jetzt steht fest, wann die nächsten 80er-Live-Partys stattfindet – und welcher Star auftreten wird. So ist die nächste 80er-Live-Party in der Arena Gelsenkirchen für Samstag, den 25. Juli 2026 geplant. Angekündigt sind unter anderem Nena, Kim Wilde und Alphaville.